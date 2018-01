Strache will weiterhin Bürgermeister von Wien werden

Der Strache hat seine Leistung, die Einfachdenker, diejenigen welche ein paar starken Worten wie "Gegen Ausländer" als Ideologie ansehen bereits für die Bundesregierung geschafft. Alles andere, das erledigen ab jetzt die Burschenschafter. Es wird doch niemand glauben, dass ein Strache, oder ein Hofer groß "regieren" in dieser Bundesregierung. Beide sind doch nur die Fanmaskottchen der FPÖ für ihre Wähler.



Wien für die Burschenschafter der FPÖ, das kann doch nur ein Strache erledigen. Strache ist der geborene Erste und nicht der Vize. Hofer fühlt sich als zweiter ganz gut und könnte den Strache in der Bundesregierung beerben.



Strache könnte dann die Stadt Wien übernehmen. Offiziell natürlich nur. Die Burschenschaftler würden sich das dann genau so wie in den Bundesministerien auch in Wien untereinander ausschnappsn.



Unbemerkt von allen, trieftet Österreich ganz still und leise in die Rechte Burschenschaft ab!