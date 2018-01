Strache will kein Machtwort sprechen: Landes-FP trifft Personalentscheidung

WIEN. Udo Landbauer könnte Klubobmann, Gottfried Waldhäusl Landesrat werden.

FP-Obmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache spendete Landbauer für dessen Wahlergebnis Applaus. Bild: APA/HERBERT PFARRHOFER

Die FPÖ pflegt üblicherweise ihre Rituale: Am Montag nach einer Wahl wird blau gemacht, die Gremien kommen meist erst am Dienstag zusammen.

Doch die Nazi-Liedbuch-Affäre hat Spuren hinterlassen. Die niederösterreichische FP trat bereits gestern zusammen, um anstehende Personalentscheidungen zu besprechen. Dabei ging es vor allem um die Frage, wer künftig Landesrat und wer Klubobmann werden soll. "Mit Gottfried Waldhäusl und Udo Landbauer haben wir zwei kompetente Spieler, die sich für diese Funktionen gut eignen", sagte der niederösterreichische FP-Chef Walter Rosenkranz. Er hob hervor, dass das Präsidium "geschlossen" hinter Landbauer stehe.

Auch FP-Obmann Heinz-Christian Strache, der an der Sitzung nicht teilnahm, meldete sich zu Wort. Er wünsche sich einen redlichen Umgang mit Landbauer. Er selbst will in der Causa zumindest nach außen hin kein Machtwort sprechen. Die Frage des Regierungssitzes sei von den niederösterreichischen Gremien zu lösen.

Es ist wie der blaue Montag ein bekanntes Ritual. Wird ein FP-Politiker wegen antisemitischer oder rassistischer Äußerungen und Verstrickungen angegriffen, wittert die FPÖ eine Schmutzkübelkampagne. Zeitverzögert zieht sich der Betroffene selbst zurück und Strache gratuliert ihm zu seiner menschlichen Größe. Zuletzt musste der Niederösterreicher Andreas Bors auf ein Bundesratsmandat verzichten, weil ihn ein Jugendfoto mit Hitlergruß zeigt. Der frühere Mandatar Johannes Hübner verzichtete letztlich auf eine Wiederkandidatur, nachdem antisemitische Sager von ihm im Wahlkampf publik geworden waren. Auch dieses Mal könnte die FPÖ wieder auf diese Methode zurückgreifen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hatte unmissverständlich klargestellt, dass sie mit Landbauer in der Landesregierung nicht zusammenarbeiten werde. Anlass dafür ist das Liedbuch mit den Holocaust verhöhnenden Texten, das Landbauers Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt in Verwendung hat.

Mögliche Rochade

Zuletzt zeichnete sich ab, dass die FPÖ trotz aller Bekenntnisse doch Klubobmann Waldhäusl, der kein Burschenschafter ist, in die Landesregierung entsenden und Landbauer dessen Job übernehmen könnte. Für diese Rochade sind Überredungskünste nötig: Waldhäusl hatte vor der FP-Sitzung noch erklärt, nicht als Landesrat zur Verfügung zu stehen. Die Personalie soll jedenfalls in Bälde entschieden sein.

Still verhielt sich vorerst die Bundes-VP. Kanzler Sebastian Kurz hatte in der Vorwoche auf rasche Aufklärung in der Causa gedrängt.

Niederösterreich hat gewählt - Wählerstromanalyse

Die ÖVP hat bei der Landtagswahl einen Großteil ihrer Wähler aus dem Jahr 2013 behalten. Die meisten neuen Stimmen kamen mit 15.000 vom Team Stronach. Die größten Abgänge verzeichnete die Partei in Richtung Freiheitliche.

Die SPÖ behielt mit 83 Prozent ebenfalls den Großteil ihrer Wähler. Aus dem ehemaligen Lager des Team Stronach konnten die Sozialdemokraten rund 14.000 Stimmen für sich gewinnen.

Die FPÖ legte mit einem Plus von 6,55 Prozentpunkten im Vergleich zu 2013 stark zu: Die meisten ihrer neuen Wähler kamen von der ÖVP (29.000). Interessant: Im Vergleich zur Nationalratswahl im Oktober 2017 gingen 147.000 FP-Wähler nicht zur Wahl.

Die Grünen, die trotz Verlusten den Verbleib im Landtag schafften, konnten rund 51 Prozent ihrer Wähler behalten. Sie verloren vor allem Wähler an die Neos (17.000), die SPÖ und die ÖVP.

Bei den Neos waren die größte Wählergruppe ehemalige Grüne.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema