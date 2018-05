Strache und das europäische "Personalproblem"

WIEN. FP-Chef stellt Personen-Freizügigkeit in der EU in Frage, Kritik in Österreich und im Ausland.

Konfliktthema: Strache und die EU Bild: APA

Einen Monat vor Übernahme des EU-Ratsvorsitzes durch Österreich stellt FP-Vizekanzler Heinz-Christian Strache mit der Personen-Freizügigkeit eine der vier "Grundfreiheiten" in der Union in Frage und löst damit heftige Reaktionen aus.

Strache machte seine Aussage an osteuropäischen Arbeitskräften fest: "Wir müssen offen diskutieren, dass es auch nicht gut ist für die europäische Entwicklung, das gesamte intellektuelle, gut ausgebildete Personal Osteuropas für Westeuropa abzuziehen", sagte Strache bei einer Diskussion im Haus der Europäischen Union in Wien. Er wolle "im Interesse der osteuropäischen Länder dafür Sorge tragen, dass nicht alle Pflegekräfte in Westeuropa arbeiten und in der Slowakei keine mehr zu finden sind". Die EU lehne es ab, die Personen-Freizügigkeit überhaupt zu diskutieren, kritisierte Strache, und klagte über einen "Verdrängungsprozesss" auf dem europäischen Arbeitsmarkt.

"Bedauerliches Zündeln"

Die Personenfreizügigkeit ist einer der Grundpfeiler der EU und des Europäischen Binnenmarkts – zusammen mit dem freien Waren- und Kapitalverkehr sowie der Dienstleistungsfreiheit. Sie gibt jedem EU-Bürger das Recht, sich seinen Wohnort und Arbeitsplatz auch außerhalb des Heimatlands innerhalb der EU auszusuchen. Othmar Karas, ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament, nannte es "bedauerlich, dass Heinz-Christian Strache bei jeder Wortmeldung zur Europäischen Union zündelt und damit Irritationen in und außerhalb Österreichs auslöst". Er erinnere daran, dass das auch rund 250.000 Österreicher in anderen EU-Ländern betreffen würde und der Wohlstand Österreichs zu 60 Prozent von der Teilnahme am EU-Binnenmarkt abhänge, so Karas.

Neos-Europasprecherin Claudia Gamon verglich Strache mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban, dieser stelle auch "fundamentale Freiheiten" in Frage. Strache stehe für einen Kurs der nationalen Abschottung, sagte Grünen-EU-Parlamentarierin Monika Vana.

Reagiert hat auch der deutsche CSU-Politiker und Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen. Straches Vorschlag sei "eine Mischung aus Fantasielosigkeit und Stimmungsmache", die Personen-Freizügigkeit in der EU sei eine "hochmoderne Errungenschaft".

