Städtetag zum Thema Pflege

WIEN. Der Städtetag von 6. bis 8. Juni widmet sich dem Thema Pflege.

Begleitend dazu wurde vom Meinungsforschungsinstitut SORA die Zufriedenheit abgefragt: Demnach stimmt zwar die Qualität der Leistung, die Quantität jedoch nicht. 77 Prozent der Befragten sind der Meinung, ohne ausländische Pflegekräfte würde die Pflege in Österreich zusammenbrechen. 69 Prozent sprechen sich für eine staatliche Pflegeversicherung aus.

Den Städtebund beschäftigt vor allem die Abgeltung des abgeschafften Pflegeregresses. Noch-Vorsitzender Michael Häupl (SP) – er wird an seinen Nachfolger Michael Ludwig übergeben – will Finanzminister Hartwig Löger (VP) in die Pflicht nehmen. Häupl geht davon aus, dass die in Aussicht gestellten 340 Millionen Euro nicht ausreichen werden. Ende des Jahres wollen die Länder auf Basis der 2018 angefallenen Kosten noch einmal alles durchrechnen.

Der Städtetag ist die Generalversammlung des Städtebundes mit 250 Mitgliedstädten.

