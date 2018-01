Sprachtest aus Oberösterreich könnte Modell für den Bund werden

LINZ/WIEN. Förderklassen: Bis zu 20 Stunden Deutsch und halbjährliche Überprüfungen

Meister der Bilder: Kurz besuchte gestern eine Grazer Schule und informierte über die neuen Deutschförderklassen. (BKA) Bild: BUNDESKANZLERAMT/DRAGAN TATIC

Für die schwarz-blaue Regierung ist die Einführung der Deutschförderklassen ab Herbst 2018 ein Prestigeprojekt. Am Dienstag besuchten Kanzler Sebastian Kurz und sein Vize Heinz-Christian Strache eine Grazer Volksschule und erläuterten noch einmal ihre Pläne. "Diese Klassen helfen, unterstützen, fördern und verhindern eine spätere Ghettoisierung", sagte Kurz.

Die OÖNachrichten haben die wichtigsten Fakten recherchiert:

Wie sieht die Sprachförderung in Oberösterreich derzeit aus?

Ob ein Kind speziellen Förderbedarf aufweist, wird meist bei Schuleintritt erhoben. Besteht der Verdacht mangelhafter Deutschkenntnisse, führen geschulte Lehrkräfte eine Sprachstandsdiagnostik-Überprüfung (SSD) durch. Vom Ergebnis hängt das Ausmaß des Förderbedarfs ab.

Wie sehen solche Überprüfungen im Detail aus?

Bei diesen Überprüfungen wird der Wortschatz der Schüler mithilfe unterschiedlicher Aufgabenstellungen detailliert überprüft: Sie müssen etwa Farben oder Gegenstände benennen oder eine Bildgeschichte erzählen. Das Bildungsministerium überlegt, den oberösterreichischen Sprachtest österreichweit einzusetzen.

Wie wird Kindern mit Sprachdefiziten aktuell geholfen?

Kinder mit mangelhaftem Deutsch werden derzeit im Ausmaß von elf Stunden pro Woche gefördert (gilt in Volksschulen und Neuen Mittelschulen). Dies kann integrativ in der Klasse erfolgen, ab acht Kindern in eigenen Fördergruppen. Derzeit gibt es 7000 außerordentliche Schüler in 757 Gruppen.

Wie wird das neue Fördermodell aussehen?

Ab Herbst werden Volksschüler, die nicht ausreichend Deutsch beherrschen, verpflichtend 15 Stunden pro Woche (Mittelschüler 20 Stunden) aus der regulären Klasse genommen. Sie müssen in dieser Zeit Deutschförderklassen besuchen. Jedes halbe Jahr werden die Fortschritte evaluiert. Wer das Sprachniveau erfüllt, darf in den Regelunterricht wechseln und parallel sechs weitere Förderstunden pro Woche besuchen. Internationale Studien zeigen, dass es fünf bis acht Jahre dauert, bis man eine Sprache perfekt spricht.

Wie können die Kinder den versäumten Regelunterricht nachholen?

Kinder mit Sprachdefiziten sollen mit ihren deutschsprachigen Mitschülern gemeinsam turnen, musizieren und malen. Mathematik- und Sachunterricht erhalten sie im Rahmen des Deutschunterrichts. Das Ziel ist, dass sie so rasch wie möglich den Regelunterricht besuchen. Gegebenenfalls müssen sie die reguläre Klasse wiederholen.

Welche Kinder werden aktuell gefördert?

Die Sprachförderung ist derzeit Kindern mit Migrationshintergrund vorbehalten. Künftig wird es möglich sein, dass auch Kinder mit deutscher Muttersprache bei Defiziten eine solche Förderklasse besuchen.

Gibt es international vergleichbare Modelle?

In Hamburg und Berlin wurden bei den PISA-Tests regelmäßig schlechte Ergebnisse erzielt, weshalb dort vor mehreren Jahren Willkommensklassen mit Intensivdeutschkursen eingeführt wurden. Seither haben sich die PISA-Ergebnisse deutlich verbessert.

Wie sehen Experten die geplanten Maßnahmen?

Barbara Herzog-Punzenberger, Bildungs- und Migrationsforscherin an der Linzer Kepler-Uni, sieht vor allem in der Sprachstandserhebung und im Personal die größten Herausforderungen: "Letzteres hat uns bisher schon gefehlt." Sie warnt vor übertriebenen Erwartungen: "Es werden auch dann nicht nur Kinder in der Klasse sitzen, die perfekt Deutsch können."

Gelingt der Spracherwerb eher in der gemischten Klasse oder in eigenen Deutschklassen?

Dazu gibt es laut Herzog-Punzenberger wenige Daten: "Erfahrungen aus den USA zeigen: Je länger die Kinder getrennt unterrichtet werden, desto geringer ist irgendwann der Lernerfolg." Ein Kind mehr als ein Jahr in einer Deutschklasse zu belassen, sei problematisch: "Dann ist es eher ein Abschieben, das für den Lernerfolg der Kinder keinen Sinn hat", so die Expertin.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema