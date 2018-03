Sparstift in der Schule: Integration soll billiger werden

WIEN. Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) plant nach der Streichung des Integrationstopfs neue Deutschförderklassen.

Künftig wird es keine Doppelbesetzung mit Sprachförderlehrern geben. Bild: OON

Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) steckt derzeit wie alle Ressortchefs in der Endphase der Verhandlungen für das Doppelbudget 2018/2019. Finanzminister Hartwig Löger (VP) will "im System" 2,5 Milliarden Euro sparen.

Die schwarz-blaue Regierung setzt dabei auch im Bereich Integration den Sparstift an. So muss das Sozialressort bei den entsprechenden AMS-Förderungen Abstriche machen. Faßmann wies am Dienstag Medienberichte als "nicht nachvollziehbar" zurück, wonach auch in Schulen etwa über eine Halbierung der Vollzeit-Stellen für Förderlehrer auf 440 der Gürtel kräftig enger geschnallt werden soll.

Fest steht aber, dass der 2016 als Folge der Flüchtlingswelle eingerichtete "Integrationstopf" für die Schulen auslaufen soll. 2017 und 2018 wurden jeweils 80 Millionen Euro ausgeschüttet, um Sprachförderlehrer, Schulsozialarbeiter, Psychologen, mobile Teams, Lehrer an Brennpunktschulen und Lehrgänge zu finanzieren.

Neue Deutschförderklassen

Stattdessen will Faßmann nun seine neuen Deutschförderklassen einführen. Schüler mit schlechten Deutschkenntnissen müssen 15 (Volksschule) bzw. 20 (NMS und AHS) Wochenstunden an Förderunterricht absolvieren. Der Unterschied zum "Integrationstopf": Diese Lösung ist Teil des Regelunterrichts, im Ministerium geht man davon aus, dass dafür weniger Lehrer eingesetzt werden müssen. Wie hoch die Kosten (also die erhoffte Einsparung) sein werden, könne man erst beziffern, wenn klar ist, wie viele Kinder in diese Deutschklassen kommen.

SP-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid gab sich angesichts der Kürzungspläne für die Integration "fassungslos". Die Regierung gönne sich "aufgeblähte Ministerbüros" und spare bei den Menschen statt im System.

Neos-Chef Matthias Strolz warf der Regierung vor, ein neues Geschäftsmodell zu verfolgen, welches "Chancengerechtigkeit, Sicherheit und die liberale Demokratie unterminiert".

