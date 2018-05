Sozialversicherungen: Neos kritisieren "Voodoo-Reform"

WIEN. Dass die Regierung öffentlich Bedienstete und die 15 Krankenfürsorgeanstalten von der Reform ausnehme, sei "unfair".

Die von der Bundesregierung präsentierte Sozialversicherungsreform sei ein "Marketing-Gag", höhnte gestern Noch-Neos-Chef Matthias Strolz. Weder würde die Zahl der Kassen tatsächlich reduziert, noch werde man eine Milliarde Euro einsparen, sagte Strolz.

Amüsiert gab sich Strolz über die Ankündigung der Regierung, dass die künftige Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) die "Budgethoheit" bekomme, die neun Länderkassen aber "Budgetautonomie" behalten. "Das wird nicht gehen. Das sind Synonyme, das ist das Gleiche. Das ist Voodoo", so Strolz. Um das in ein Gesetz zu gießen, würden ÖVP und FPÖ "einen Kreativ-Juristen brauchen".

Kritisiert wird von den Neos auch, dass die Regierung die öffentlich Bediensteten mitsamt den 15 Krankenfürsorgeanstalten von Ländern und Gemeinden (KFA) von der Zusammenlegung ausnehme. Versicherte in der Beamtenversicherung (BVA) und in den KFA würden weiter bessere Leistungen, kürzere Wartezeiten und eine größere Auswahl an Ärzten als Versicherte der ÖGK genießen. Die Neos finden dieses System "unfair" gegenüber Arbeitern und Angestellten. Während es in der BVA kaum Arbeitslose gebe, müssten Arbeiter und Angestellte etwa in der Wiener Kasse alle Arbeitslosen und Mindestsicherungsbezieher solidarisch mittragen. Die KFA seien überhaupt "exterritoriale Gebiete", weil sie nicht im Hauptverband seien und teilweise nicht einmal im System der E-Card, so die Neos.

Auch Alexander Biach, Chef des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger, wünscht sich einen Stufenplan, der als zweiten Schritt eine Leistungsharmonisierung zwischen unselbstständig Beschäftigten, Selbstständigen und Beamten bringt. Dass das teurer werde, "da sollte man den Menschen reinen Wein einschenken, auch die Politik", sagte Biach.

Lob für die Pläne der Regierung kommt von der EU-Kommission: "Eine Reform der hohen Anzahl an Krankenkassen ist ein Schritt in die richtige Richtung", sagte Marc Fähndrich von der Kommissionsvertretung in Österreich. Er forderte aber einen Abbau der "Spitalslastigkeit" des Gesundheitssystems.

