Sozialversicherung: ÖGB macht mobil

WIEN. Der ÖGB startet nun seinen Widerstand gegen die Sozialmaßnahmen der Regierung. Die Regierung weist Zweifel an dem von ihr angegebenen Einsparungspotenzial im Zuge der Sozialversicherungsreform zurück.

Der scheidende ÖGB-Präsident Erich Foglar Bild: (APA)

Die Vorstände aller Teilgewerkschaften wurden am Mittwoch ins Wiener Austria Center zu einer Konferenz einberufen, wo in einer Resolution unter anderem gegen die geplante Reform der Sozialversicherung angegangen wird.

In seinem Eingangsreferat scheute der scheidende ÖGB-Präsident Erich Foglar deutliche Worte nicht. Noch nie in der Zweiten Republik habe es eine Regierung gegeben, die so klar und ungeniert eine "Regierung der Industriebosse" sei. Diese gegen die Arbeitnehmer gerichtete Politik "kriegt jetzt eine Antwort".

Mit schnellen Erfolgen rechnet der Gewerkschaftschef freilich nicht. Die heutige Konferenz, zu der fast 800 Spitzenvertreter der Gewerkschaft über die Fraktionsgrenzen hinweg erschienen sind, sei "der Start in einen Marathon". Mit einem Sprint werde man nicht "über diese unangenehme Situation kommen". Denn die Regierung plane einen Gesamtumbau von der Zweiten in eine "Dritte Republik" - und in dieser hätten die Arbeitnehmer einen ganz geringen Stellenwert, meinte Foglar.

Bundesvorständekonferenzen sind eine sehr seltene Sache im ÖGB. Dass sie kurzfristig einberufen wurde, begründete der ÖGB-Chef damit, dass außergewöhnliche Situationen außergewöhnliche Aktionen brauchten.

Der künftige ÖGB-Chef Wolfgang Katzian meinte in Richtung Regierung: "Wird eine rote Linie überschritten, wird es entsprechende Maßnahmen und Aktivitäten von uns geben."

Nicht anders klang der designierte FSG-Vorsitzende Rainer Wimmer: "Wenn wir gefordert werden, werden wir Hände, Füße und Kopf auch zum Einsatz bringen", betonte der pro-ge-Chef. Denn wenn kein anderer Ausweg da sei, werde man diese Karte ziehen müssen. Die Regierung wurde von den Gewerkschaftern als eine Art Vorfeldorganisation der Industriellenvereinigung geschildert, hätten Unternehmer doch nicht umsonst den Wahlkampf der ÖVP gesponsert: "Wer zahlt, schafft an", stellte Wimmer dazu lapidar fest. Besonders sprach er gegen die Arbeitszeitflexibilisierung an. An Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) gerichtet meinte Wimmer: "Die sollen einmal zwölf Stunden manuell arbeiten und nicht nur am Rednerpult gescheit reden."

Video: Gewerkschafter werfen Regierung Desinformation vor:

Vida-Chef Roman Hebenstreit unterstellte der Regierung indirekt, über Leichen zu gehen, wenn sie die Strafen für Verfehlungen beim Arbeitnehmer-Schutz reduziere. Es sei klar, dass damit auch Menschenleben gefährdet werden. Insgesamt fühlen sich die Gewerkschafter von der Regierung mit "Fake News" verfolgt: "Lügen haben Kurz als Beine", ätzte Hebenstreit.

AK-Präsidentin Renate Anderl sah die Angriffe der Koalition auf die Kammer als Ausdruck der Furcht. Bremserin sei die AK soundso keine: "Wir bremsen nur, wenn es gegen die Rechte der Arbeitnehmer geht."

Das will auch Katzian, der in wenigen Wochen vom FSG- und GPA-Chef zum ÖGB-Vorsitzenden aufsteigt. Bis zum Kongress Mitte Juni will man sich seinen Angaben zu Folge auch beraten, welche Maßnahmen noch nötig sein werden. Jetzt sei schon klar, der Widerstand werde ordentlich sein. Die heutige Konferenz sei "der Auftakt für etwas Großes". Wenn jemand meine, die Gewerkschaft sei nicht imstande zu mobilisieren, werde er eines besseren belehrt werden. Direkt an die Regierung gerichtet meinte Katzian: "Wenn ihr mit uns nicht auf Augenhöhe umgeht, müssen wir uns die Augenhöhe erkämpfen."

Mit der heutigen Veranstaltungen sende man ein starkes Zeichen der überparteilichen Arbeitnehmer-Interessensvertretung. Dementsprechend wurden auch Christgewerkschafter auf die Bühne gebeten. So versicherte etwa der Tiroler AK-Präsident Erwin Zangerl, dass die Arbeitnehmervertreter das Sozialsystem verteidigen würden. Dass die Regierung eine Milliarde Einsparungen durch die Sozialversicherungsreform erwartet, wertete er als "Pipi-Langstrumpf-Rechnung" - was Zangerl freilich nicht wirklich wundert, seien doch manche in der Regierung noch nicht ganz erwachsen.

Durchaus auf Linie mit den roten Gewerkschaften zeigte sich auch der Chef der Christgewerkschafter Norbert Schnedl. Der Beamten-Chef befand, wer die Sozialpartnerschaft schwächen wolle, wolle auch die Demokratie in Österreich schwächen. So könne auch eine sinnvolle Reform der Sozialversicherung nur gelingen, wenn sie von allen Sozialpartnern getragen werde. Ansonsten werde nur ein Murks herauskommen.

Video: ORF-Reporterin Rebecca Salzer über die Resolution der Gewerkschaft:

Die Resolution, die von der Konferenz verabschiedet wird, droht der Regierung Widerstand an, wenn der soziale Friede leichtfertig aufs Spiel gesetzt werde. Zunächst wolle man Aufklärung zu Falschinformationen betrieben. Wenn notwendig, werde man in ganz Österreich auch Belegschaftsvertretungskonferenzen einberufen. Devise der Gewerkschaft: "Keinen Schritt weiter".

Inhaltlich verlangt man etwa den Erhalt der AUVA und derer Leistungen, eine Vereinheitlichung der Leistungen bei den Kassen auf hohem Niveau, einen Verzicht auf neue Selbstbehalte sowie eine Beibehaltung der AK-Umlage in der bestehenden Höhe. Abgelehnt wird ferner die Auflösung der Notstandshilfe sowie eine weitere Flexibilisierung der Arbeitszeit.

Regierung besteht auf Einsparungsvolumen

"Wenn manche das kritisieren und nicht glauben, ist das ihr gutes Recht - es gibt andere, die sehr wohl glauben, dass das möglich ist", richtete Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) den Kritikern, darunter Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker, aus.

Rechnungshof-Präsidentin Kraker hatte sich "sehr skeptisch" gezeigt, dass die Regierung bei der Reform der Sozialversicherung eine Milliarde Euro einsparen kann. Aus ihrer Erfahrung sei das sehr wohl möglich, betonte Hartinger-Klein.

Video: Die Zusammenlegung der Sozialversicherungen ist beschlossene Sache, doch die Zahl der Kritiker steigt. Auch Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker zeigt sich skeptisch.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), die am Mittwoch gemeinsam mit der Sozialministerin das Pressefoyer nach dem Ministerrat bestritt, reagierte ebenfalls verschnupft: "Es geht nicht an, vorab schon Kritik zu geben und infrage zu stellen, bevor wir in Umsetzung gehen." Sie lade die RH-Präsidentin ein, den Prozess als Beraterin "zu begleiten".

Die Milliarde wolle man nicht sofort, sondern bis 2023 erreichen. Die Einsparungen werde man in verschiedenen Bereichen erzielen, etwa durch einen zentralen Einkauf oder eine zentrale IT, bekräftigten die Ministerinnen. Auch aus der Nicht-Nachbesetzung von Pensionierungen erwartet man sich Einsparungen. Bei der angekündigten Reduktion der Funktionäre gehe es nicht darum, ob dies das Kraut fett mache, sondern dass Entscheidungsprozesse effizienter vonstatten gehen, erklärte Hartinger-Klein.

Die beiden Ministerinnen bewarben jedenfalls den Beschluss der ersten Eckpunkte im Ministerrat. Man reformiere ein überholtes, überaltetes und ineffizientes System, meinte Hartinger-Klein. Die Sozialversicherungen sollen auf maximal fünf zusammengelegt werden, wobei die Zukunft der AUVA noch offen ist. Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt muss bis Ende August ein Einsparungskonzept darlegen. Dienstrechtliche Probleme durch die Reduzierung der Generaldirektoren befürchtet die Regierung nicht, hätten diese doch befristete Verträge, die irgendwann auslaufen.

Hartinger-Klein hob einmal mehr eine geplante Leistungsharmonisierung (innerhalb der Gebietskrankenkassen, die zur "Österreichischen Gesundheitskasse" werden soll, Anm.) hervor, derzeit gebe es zwischen den Gebietskrankenkassen etwa unterschiedliche Kostenzuschüsse bei Psychotherapie oder Schuheinlagen. Es werde mehr Leistungen für die Patienten und nicht weniger geben, versprach sie.

Video: Kritik an Sozialversicherungsreform – Regierung bleibt bei Einsparungsvolumen:

