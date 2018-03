Sozialhilfe: Wartefrist und Deckel verfassungswidrig

WIEN / LINZ. Das niederösterreichische Mindestsicherungsmodell wurde vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben.

Umstrittene Sozialhilfe Bild: APA/BARBARA GINDL

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat in seiner Märzsitzung die Mindestsicherungsregelung in Niederösterreich aufgehoben. Eine von der Dauer des Aufenthalts in Österreich abhängige Wartefrist für die Mindestsicherung in voller Höhe und eine starre Deckelung der Bezugshöhe bei Haushalten mit mehreren Personen von 1500 Euro im niederösterreichischen Mindestsicherungsgesetz "sind unsachlich und daher verfassungswidrig". Man nehme die Entscheidung zur Kenntnis, der Landtag werde sich "so rasch wie möglich" mit den Änderungen befassen, sagt Klaus Schneeberger, Niederösterreichs VP-Klubobmann. Die Bundesregierung hatte das niederösterreichische – und das oberösterreichische – Mindestsicherungsmodell immer wieder als Vorbild für eine bundeseinheitliche Regelung genannt. Daran halte man grundsätzlich fest, so die Regierungskoordinatoren Gernot Blümel (ÖVP) und Norbert Hofer (FPÖ): Man werde eine bundesweit einheitliche Lösung erarbeiten, die zwischen jenen unterscheidet, "die schon länger in das Sozialsystem eingezahlt haben, und jenen Nicht-Österreichern, die neu in das Sozialsystem dazugekommen sind".

Für die oberösterreichische Regelung hat der Entscheid keine Auswirkungen, sagt VP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer: "Das, was der VfGH kritisiert, gibt es in Oberösterreich nicht." Im Gegensatz zu Niederösterreich sei die Deckelung an Mindeststandards gekoppelt. Deshalb "hebt" sich der Deckel ab einer gewissen Personenanzahl im Haushalt von selbst. Die Entscheidung werde man sich jedoch genau ansehen und "gegebenenfalls" Anpassungen vornehmen. Grundsätzlich bekenne man sich aber zur Deckelung, sagt Klubobmann Herwig Mahr (FP): "Der Deckel schafft mehr Leistungsgerechtigkeit und Arbeitsanreize."

SPÖ und Grüne sind hingegen überzeugt, dass die VfGH-Entscheidung auch Auswirkungen auf Oberösterreich hat. Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) ist sicher, dass die Deckelung nicht halten wird: "Die Entscheidung macht deutlich, dass es zu keiner Ungleichbehandlung von Menschen kommen darf, die auf ein Mindestmaß an Existenzsicherung angewiesen sind." Der grüne Sozialsprecher Stefan Kaineder fordert eine sofortige Novellierung des Gesetzes, "um endlich für Rechtssicherheit zu sorgen". Alles andere sei "unverantwortlich".

