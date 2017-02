Sobotka will die Demonstrationslust zügeln

WIEN. Der Innenminister legt den Gesetzesentwurf für seine umstrittenen Pläne zum Demonstrationsrecht vor.

Wolfgang Sobotka (VP) Bild: APA/HANS PUNZ

8300 Demonstrationen gab es 2011 in Österreich. Im Jahr 2015 waren es schon fast doppelt so viele, und zwar genau 16.202. Dieser gravierende Anstieg sei auch der Grund, warum man nun Änderungen beim Versammlungsrecht in Angriff nehmen wolle, heißt es aus dem Innenministerium.

Innenminister Wolfgang Sobotka (VP) ist diesbezüglich in der Vorwoche an die Öffentlichkeit getreten und hat Einschränkungen beim Demonstrationsrecht angekündigt, die nicht zuletzt unter Verfassungsjuristen Kritik ausgelöst haben. Gestern legte er nun seinen Gesetzesentwurf offen, der auch dem Koalitionspartner SPÖ übermittelt wurde.

Selbstverständlich seien die Vorschläge "verfassungskonform", betonte Sobotka. Auch die Vorgaben der Europäischen Menschenrechtskonvention habe man eingehalten. "Es stimmt nicht, dass durch meine Vorschläge die Meinungsfreiheit berührt wird", sagt Sobotka.

Einige seiner in der Vorwoche kritisierten Maßnahmen scheinen nun etwas entschärft, etwa, was die Haftungsfrage so genannter Versammlungsleiter betrifft. Dieser hafte, wenn rechtswidriges, schuldhaftes Verhalten nachgewiesen werden könne, so Sobotka. Konkret heißt es im Entwurf, dass ein Versammlungsleiter bei schuldhaftem Verhalten mit bis zu 10.000 Euro bestraft werden kann, wenn es bei einer Demonstration zu mehreren gerichtlich strafbaren Handlungen oder zu einer mit mehr als sechs Monaten Freiheitsstrafe bedrohten strafbaren Handlung kommt.

Zudem will Sobotka künftig per Verordnung bestimmte Straßen und Plätze – befristet – für Demonstrationen untersagen können. Freilich könne nicht eine ganze Region, also etwa die Wiener Innenstadt, als Demozone verboten werden, heißt es aus dem Innenministerium.

Die Polizei soll auch mehr Zeit haben, sich auf Demonstrationen vorzubereiten. Demos müssen künftig 72 Stunden vorher angemeldet werden, bisher waren es 24 Stunden. Wie angekündigt, sieht der Entwurf Sobotkas auch eine stärkere Trennung von Demonstrationen und Gegenkundgebungen vor: 150 Meter sollen zwischen den Versammlungen liegen. Dies könne nur unterschritten werden, wenn keine Sicht- oder Schallverbindung besteht.

Ob sein Entwurf eins zu eins umgesetzt werde, wollte Sobotka nicht prophezeien. Man sei erst am Anfang des Diskussionsprozesses.

