Schwinden Hofers Ambitionen auf das höchste Amt?

Der Infrastrukturminister dürfte seine angekündigte Hofburg-Kandidatur überdenken.

Norbert Hofer regiert gerne. Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Noch am Wahlabend am 4. Dezember 2016 hatte Norbert Hofer trotzig reagiert. Er werde "mit Sicherheit" in sechs Jahren wieder für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren, erklärte er nach der knappen Niederlage. Immerhin hatten ihm 46 Prozent der Österreicher die Rolle des Staatsoberhaupts zugetraut.

Mit etwas Abstand sehen die Dinge freilich oft anders aus. Als Infrastrukturminister begleitete Hofer seinen früheren Kontrahenten Alexander Van der Bellen im April nach China. Dabei bot sich ihm ausreichend Gelegenheit, sich ein klareres Bild seines vermeintlichen Traumberufs zu machen.

Als Staatsoberhaupt ist man nicht nur zeitlich stark in ein Korsett gepresst. Rund um die Uhr Auftritte, protokollarische Beschränkungen, dazu andauernd Security-Beamte, die einem auf Schritt und Tritt folgen.

Für Hofer soll das Amt des Bundespräsidenten seither nicht mehr so erstrebenswert sein. Noch ist es bis zur Wahl im Jahr 2022 weit hin. Aber der 47-Jährige hebt neuerdings gerne hervor, wie sehr ihm seine Aufgaben als Minister und Regierungskoordinator Spaß machen.

Vor der letzten Wahl hatte ihn seine Partei lange bekniet, doch zu kandidieren. Die Mär will es, dass FP-Obmann Heinz-Christian Strache beim finalen Gespräch in seinem Büro eine weiße Dame vom Schachbrett genommen und mit dem widerwilligen Burgenländer um die Kandidatur geknobelt haben soll. Am Ende mahnte Strache, Hofer müsse aus Parteiräson in die Wahl ziehen.

Eine blaue Alternative bietet sich ohnehin an: Schon vor der letzten Wahl hatte die FPÖ die damalige Nahost-Expertin Karin Kneissl auf dem Radar, nach mehreren Jahren im Außenamt wäre sie eine ernstzunehmende Kandidatin.

Für die SPÖ bringt sich seit längerem die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures in Stellung. Es wäre eine Premiere: Die SPÖ schickte noch nie eine Frau ins Rennen um die Hofburg. EU-Parlamentarier Othmar Karas wäre schon 2016 gerne angetreten – doch fehlte ihm die Unterstützung der ÖVP. Dass Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka kandidiert, gilt derzeit als wenig wahrscheinlich.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema