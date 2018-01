Schule schwänzen kostet künftig bis zu 660 Euro

Wer schwänzt am meisten? Hauptsächlich Schüler von höheren Klassen und die Geld einstecken haben, um sich die geschwänzte Schulzeit gemütlich zu machen. Von wo wird dieses Geld sein? Von den wohlhabenderen Eltern.

Was passiert mit Eltern, wenn Kinder und Eltern zusammen das Haus verlassen, die Eltern zur Arbeit gehen und die Kinder zur Schule wo sie nicht ankommen. Wo wurde da die Aufsichtspflicht verletzt, wenn es Schüler einer dritten oder vierte Hauptschule sind?

Soll man den halbwüchsigen Kinder ständig nachspionieren? Vielleicht liegt Schule schwänzen auch am Unterricht oder an bestimmten Lehrern die diesen Unterricht halten????