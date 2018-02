SPÖ gegen die "heilige Kuh Agrarförderung"

Danke. Man sehe sich bloß einmal auf Transparenzdatenbank.at an,

was da so gefördert wird. Wieviel manche Betriebe an Direktförderung erhalten, das verdient ein Arbeiter in 2 Jahren nicht.

Meine Lieblingsbeispiele sind Förderung von blühenden Pflanzen (bunte Blumen und Rotklee) an den Feldrändern, die hernach mit Roundup niedergespritzt werden. Selbst gesehen!

Oder "Infrastrukturmaßnahmen" wo einer ein paar Gästezimmer in einen ehemaligen Stall gebaut hat.