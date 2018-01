SPÖ-Protest gegen Sozialabbau

WIEN. Die SPÖ hat am Freitag vor AMS-Geschäftsstellen im ganzen Land gegen den "schwarz-blauen Sozialabbau" demonstriert, den die Bundesregierung in ihren Augen betreibt.

Parteichef Christian Kern bezeichnete das Ende der "Aktion 20.000" als "einfach schändlich". Er sprach sich zudem erneut gegen die Pläne der Regierung aus, die Notstandshilfe abzuschaffen und Langzeitarbeitslose in die Mindestsicherung zu verschieben. Kritik an der Aktion gab es von den Freiheitlichen: Die SPÖ habe als Kanzlerpartei die Interessen der Arbeitnehmer "links liegen gelassen", so der geschäftsführende Klubobmann Johann Gudenus

