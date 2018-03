SPÖ Oberösterreich schließt Koalition mit FPÖ nicht aus

LINZ. Als erste reagierte in Oberösterreich die SPÖ auf die Wahl in Kärnten.

Der Kärntner Landeshauptmann und SP-Spitzenkandidat Peter Kaiser . Bild: GEORG HOCHMUTH (APA)

Parteichefin Birgit Gerstorfer gratulierte Landeshauptmann Peter Kaiser "herzlich zum Wahlsieg". Die Grünen zeigten sich enttäuscht, die FPÖ freute sich, dass es wieder bergauf geht und die ÖVP sprach von einem respektablem Ergebnis.

Gleichzeitig wünschte Gerstorfer ihrem Parteikollegen auch "alles Gute für die anstehenden Koalitionsverhandlungen". Auch wenn sie persönlich eine Koalition mit der FPÖ in Kärnten für "eher unwahrscheinlich hält, könne man sie "nicht ganz ausschließen". Peter Kaiser sei eine "wesentliche Triebfeder" beim Erarbeiten des Wertekompasses der SPÖ gewesen. Dieser beinhalte, dass man "mit allen anderen Parteien in Gespräche eintreten" solle, gab Gerstorfer zu Bedenken. Dass das Abschneiden der SPÖ "alle Erwartungen übertroffen hat", sei auch der Diskussion auf Bundesebene geschuldet. "Das Kippen des Rauchverbots sowie der Soziallabau" (betrieben durch die schwarz-blaue Bundesregierung) habe den Sozialdemokraten zum Rückenwind in Kärnten noch ein "leichte Prise" aus Wien gegeben, so die Landesparteichefin.

Aus ganz anderer Richtung wehte hingegen der Wind für die Grünen. Für Oberösterreichs Landessprecherin Maria Buchmayr ist das Hinausfliegen der Grünen aus dem Kärntner Landtag das Ergebnis von "internen Querelen und Abspaltungen", die die Wähler "verständlicherweise nicht gut heißen". Die ehemalige Grüne Landessprecherin Marion Mitsche trat zur Wahl mit der "Liste Fair" an, weil sie bei der Listenerstellung ihrer einstigen Partei an unwählbare Stelle gereiht worden war. Außerdem ist sich Buchmayr "fast sicher, dass auch die enttäuschende Entscheidung von Eva Glawischnig", zu Novomtic zu gehen, ebenfalls Stimmen gekostet habe. "Für Rolf Holub und seinem Team war die Zeit leider zu kurz, um noch rechtzeitig Wind unter die Grünen Segel zu bekommen", so ihre traurige Erkenntnis.

FPÖ-Landeschef und Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner gratulierte den "beiden Wahlsiegern SPÖ und FPÖ". Für seine Partei sei es ein "schönes Resultat mit dem neuen Spitzenkandidaten", der "Tiefpunkt" sei überwunden. Nachdem Haimbuchner "ein Freund des Regierens" sei, "wenn auch nicht um jeden Preis", und es in Kärnten "nicht allzu viele Varianten" gebe, sieht er die FPÖ als "zukünftigen, potenziellen Partner" der Roten.

Von einem "respektablen Ergebnis in einem für die ÖVP traditionell herausfordernden Bundesland" sprach Landeshauptmann Thomas Stelzer. Gleichzeitig gratulierte er seinem "Kollegen Peter Kaiser". Dieser Erfolg sei ein weiterer Beleg dafür, "dass die konsequente Arbeit eines Landeshauptmannes für sein Bundesland von den Wählerinnen und Wählern honoriert wird", streute der ÖVP-Politiker dem SPÖ-Mann rote Rosen.

