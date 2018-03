Rumoren an der JKU: Rektor will nach Ostern entscheiden, ob er weitermacht

LINZ. Betriebsrat macht wenige Wochen vor der Rektorswahl gegen Meinhard Lukas mobil und kritisiert dessen Führungsstil – Landespolitik und Wirtschaft wollen, dass Lukas bleibt.

Nachdenklich: Meinhard Lukas, seit Herbst 2015 Rektor der Linzer Johannes-Kepler-Universität. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Mitten in entscheidenden Wochen für die Zukunft der Johannes-Kepler-Universität (JKU) und den Wirtschaftsstandort Oberösterreich muss sich Rektor Meinhard Lukas mit schweren Vorwürfen des JKU-Betriebsrates auseinandersetzen: "Autokratisch" sei sein Führungsstil, es mangle an Wertschätzung für die Mitarbeiter in Forschung und Lehre, interne Kommunikation werde als "zweitrangig, wenn nicht unerwünscht" gesehen.

Basis für die Kritik ist eine vom JKU-Betriebsrat durchgeführte Online-Umfrage unter den wissenschaftlichen Mitarbeitern an der Uni. 423 von rund 2000 Mitarbeitern haben dabei mitgemacht, eine Zusammenfassung ist am Wochenende in Sonntagszeitungen lanciert worden.

Methodisch hält die Erhebung keinen strengen wissenschaftlichen Kriterien stand, unangenehm ist sie aber allemal für Lukas: Bis Ende April muss die JKU ihre Budget- und Entwicklungsplanung im Wissenschaftsministerium hinterlegen. Danach beginnen die Verhandlungen über die so genannten Leistungsvereinbarungen und die Zuteilung der Mittel an Linz. 40 bis 60 Millionen Euro wollen die JKU und die Landespolitik zusätzlich nach Linz holen, dafür muss dem Ministerium aber ein kräftiger Ausbau der Leistungen an der JKU plausibel in Aussicht gestellt werden.

Lukas drohen nun ausgerechnet in dieser heiklen Phase hartnäckige interne Querelen. Das überschattet auch seine Wiederbestellung als Rektor. In den kommenden Wochen soll die Wahl über die Bühne gehen: Erreicht Lukas sowohl im Universitätsrat als auch im Universitätssenat eine Zweidrittelmehrheit, würde sich sein Rektorat ab Oktober 2019 um weitere vier Jahre verlängern.

Scheitert er, muss er sich einem offenen Verfahren stellen, bei dem zuerst der Senat der JKU einen Dreiervorschlag erstellt, aus dem dann der Uni-Rat den Rektor kürt.

Mürbe machen?

Lukas hat die jüngste Entwicklung zugesetzt. Aus seinem Umfeld wird vermutet, dass die Angriffe nicht aufhören werden. "Die wollen ihn mürbe machen", heißt es.

Lukas selbst hält die Kritik des Betriebsrates für überzogen und nicht repräsentativ, wiewohl er zugesteht, dass der Veränderungsprozess an der Uni Wirkung gezeigt habe. Ob er für weitere vier Jahre als Rektor kandidiert, ließ Lukas gestern offen: "Ich werde mit meiner Familie beraten und nach Ostern entscheiden, ob ich mich noch einmal um das Amt des Rektors bewerbe", sagt er im Gespräch mit den OÖNachrichten.

In der Landespolitik und in der oberösterreichischen Wirtschaft wird Lukas geschätzt, man ist daher aufgrund der aktuellen Entwicklung alarmiert. Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), Landeshauptmann-Stv. Michael Strugl (VP) und der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) unterstützten Lukas in den vergangenen Tagen öffentlich, gleiches tat auch der Vorsitzende des JKU-Uni-Rates, Raiffeisen-Chef Heinz Schaller.

Sie anerkennen vor allem seine ehrgeizigen Visionen für die JKU sowie seine Leistungsbilanz, darunter seine Rolle bei der Gründung der Medizin-Fakultät oder der Entwicklung des Linz Institute of Technology (LIT).

Dass Lukas dabei auch aneckt, ist bekannt. Sein Führungsstil ist fordernd, seine Geduld mit den jahrzehntelang eingefahrenen Ritualen an einer Universität überschaubar. Dazu kommt das Selbstbewusstsein eines Alphatieres, da wird der Grat zwischen "Er bringt was weiter" und "Er fährt über alle drüber" oft schmal.

Schon im Sommer 2016, wenige Monate nach Beginn seines Rektorats, stellte Lukas deshalb seinen Reformkurs im Uni-Senat zur Diskussion. Damals stärkte man ihm mit Zweidrittelmehrheit den Rücken. Einer von denen, die Lukas auch jetzt die Stange halten, bringt die Ausgangslage auf den Punkt: "Er ist für die Uni unglaublich wichtig, und ich stehe hinter ihm. Aber wenn er seine Art nicht ändert, wird er es schwer haben."

