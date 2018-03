Rückendeckung von Professoren und der ÖH: "Lukas brachte Aufbruch"

LINZ. Ein Teil des Betriebsrates hatte zuvor den Führungsstil des Rektors kritisiert.

Meinhard Lukas bei seiner Inauguration im Herbst 2015. Bild: APA/JKU

Nachdem der Rektor der Linzer Johannes Kepler Universität (JKU), Meinhard Lukas, in den vergangenen Tagen heftige Kritik vom Betriebsrat des wissenschaftlichen Personals einstecken musste ("autokratischer Führungsstil"), meldeten sich gestern zahlreiche Professoren und Studentenvertreter, die Lukas vor der Rektorswahl in vier bis sechs Wochen den Rücken stärken wollen.

Wenn nun der Eindruck entstehe, dass an der Uni Depression herrschen würde, so ist das ein "schiefes Bild", sagt der Dekan der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, Johann Bacher. "Die Bilanz des Rektors ist mit Sicherheit positiv, er hat zum Beispiel bei uns auf der Fakultät lange vakante Professoren-Stellen besetzt. Er hat viel bewegt, und es ist klar, dass Veränderungen nicht immer von hundertprozentiger Zustimmung getragen werden", sagt Bacher. Ähnlich sieht es Markus Hohenwarter, Leiter der für die Lehramts-Ausbildung verantwortlichen School of Education an der JKU: "Der Rektor will, dass etwas weitergeht. Ohne seinen Einsatz wäre die neue Lehramtsausbildung vermutlich nach Salzburg verlegt worden."

Nicht alle, die sich für Lukas aussprechen, wollen mit Namen in der Zeitung stehen. Damit würde man nur eine "Lagerbildung" an der Uni provozieren, so eine Professorin der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. "Es gibt sehr viele, die die Aufbruchsstimmung an der Uni schätzen und Teil davon sein wollen", sagt die Professorin.

Klar deklariert sich Andreas Janko, Vizerektor für Lehre: "Ich habe das Gefühl, dass da eine Hexenjagd im Gang ist, um eine zweite Amtszeit des Rektors zu verhindern." Diejenigen, die hier den Konflikt suchen, seien zum Teil durch eigene Interessen beeinflusst. Zum Führungsstil von Lukas sagt Janko: "Er ist sich seiner Verantwortung bewusst. Dazu gehört auch, dass man einen Konflikt nicht scheut, wenn es sachliche Gründe dafür gibt."

Allgemeiner Tenor vieler Professoren, die gestern die OÖNachrichten kontaktierten: "Lukas brachte Aufbruch." Und jeder, der wirkliche Innovationen anstoßen wolle, erlebe in manchen Bereichen auch Widerstände.

Der Widerstand kommt wie berichtet vom Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal. Mit Ergebnissen einer nicht repräsentativen Online-Umfrage unter 400 von 2000 Beschäftigten wird seit einigen Wochen Stimmung gegen Lukas und dessen Führungsstil gemacht.

Eine Taktik, die auch bei den Studentenvertretern keine Unterstützung findet. "Zu uns war der Rektor immer sehr fair, der Umgang war respektvoll, er ist auf unsere Anliegen eingegangen", sagt Edin Kustura, Vorsitzender der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) an der JKU. Unter den Studenten sei die Stimmung zuversichtlich: 61 Prozent sind laut einer ÖH-Umfrage vom Jänner der Ansicht, dass sich der JKU-Campus "in die richtige Richtung" entwickle.

Entscheidende Woche

Die Linzer Johannes-Kepler-Universität steht vor einer entscheidenden Phase: In einigen Wochen, vermutlich Ende April oder Anfang Mai, steht die Wahl des Rektors auf dem Programm. Meinhard Lukas will nach den jüngsten Angriffen in den Tagen nach Ostern entscheiden, ob er für eine zweite Amtszeit kandidiert.

Sollte Lukas sich dafür entscheiden, muss er vom Universitätsrat und vom Universitätssenat mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden. Dann verlängert sich sein Rektorat ab Oktober 2019 automatisch um vier Jahre. Hat er diese Mehrheit nicht, muss er in ein offenes Verfahren: Dann erstellt der Senat einen Dreier-Vorschlag, aus dem der Uni-Rat den Rektor kürt.

Ab Mai starten die Budgetverhandlungen mit dem Wissenschaftsministerium. Dabei geht es für die Linzer Uni um zusätzliche Mittel von 40 bis 60 Millionen Euro. Die dafür notwendige Strategie wurde im Uni-Senat einstimmig gebilligt. „Das ginge nicht, wenn der Rektor wirklich über alle drüberfahren würde“, sagt ein Fürsprecher von Lukas.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar SaZu (1) 30.03.2018 00:13 Uhr Verstehe manche Kommentare von gestern nicht. Lukas ist schwer Nierenkrank und muss sich jede Nacht dialysieren. Daneben zieht er ein Kind mit Down Syndrom groß. Gar nicht so leicht dann auch noch seinen Job zu machen. Verdient etwas Respekt finde ich. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema