Regierungsklausur: "Überraschungscoup" Mindestsicherung

WIEN. Kurz und Strache wollen am Montag bundeseinheitliches Sozialhilfe-Modell mit Anleihen aus Oberösterreich vorlegen.

Gehen wieder in Klausur Bild: Reuters

Am Sonntag treten die Teams von Kanzler Sebastian Kurz (VP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) in Mauerbach bei Wien zur zweiten schwarz-blauen Regierungsklausur an. Offiziell geht es um Österreichs EU-Ratsvorsitz ab Juli und um die Klimastrategie.

Inoffiziell steht bereits fest, dass Kurz und Strache zum Klausurende am Montag ihren Entwurf für die Mindestsicherung präsentieren wollen, wie den OÖNachrichten von beiden Seiten bestätigt wurde. Dem Vernehmen nach wird das Modell, das bundesweit gelten soll, viele Ähnlichkeiten mit der oberösterreichischen Variante haben. Das beginnt beim im Regierungspakt verankerten Prinzip, wonach Menschen, die "arbeiten oder jahrelang einen Beitrag für Österreich geleistet haben, finanziell besser gestellt sein sollen als andere".

Bisher schwankt die Mindestsicherung für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte in den Ländern zwischen 473 und 844 Euro. Wie in Oberösterreich soll nun bundesweit die monatliche Geldleistung bei 365 Euro liegen. Dazu kommt ebenfalls ein Bonus von 155 Euro, wenn eine Integrationsvereinbarung (Qualifizierungen, Sprach- und Wertekurse) abgeschlossen und auch eingehalten wird. Verbunden wird mit dem Bezug der Sozialhilfe auch die "Arbeits- und Teilhabepflicht" ab dem 15. Lebensjahr.

Heikel wird es bei den von Schwarz-Blau vorgesehenen Maßnahmen, die zuletzt zur Aufhebung der niederösterreichischen Regelung durch den Verfassungsgerichtshof geführt haben: Kurz/Strache sollen deshalb auf die geplante Deckelung der Mindestsicherung bei rund 1500 Euro pro Familie oder "Bedarfsgemeinschaft" verzichten. In Oberösterreich gibt es diesen Deckel bei 1512 Euro zwar auch. Weil dieser in größeren Familien auch überschritten werden kann, wähnt man sich aber rechtlich auf der sicheren Seite.

Festhalten will der Bund dem Vernehmen nach an der Wartefrist für den Anspruch auf Mindestsicherung, die der VfGH in Niederösterreich als gleichheitswidrig abgelehnt hat. Dennoch soll der Bezug mit der Bedingung verknüpft werden, dass man in den vergangenen sechs Jahren mindestens fünf Jahre legal in Österreich gelebt hat.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema