Regierungsklausur: Kanzler Kurz will wieder die Balkanroute schließen

MAUERBACH. Kickl plant verstärkten Grenzschutz, um möglichen Flüchtlingsstrom einzudämmen.

Happy in Mauerbach: Die Koalition posiert für das obligate Klausur-Gruppenbild. Bild: APA/ROBERT JAEGER

Die Umgebung hätte nicht idyllischer sein können: In einem kleinen Schlosshotel im Wienerwald traf die Regierung am Sonntag zusammen, um in einer Klausur ihre Themen für die nächsten Monate abzustecken.

Einzig eine kleine Delegation der Gewerkschaft der Privatangestellten trübte die Stimmung. Vor dem Sitzungshotel hatte sich eine Handvoll Interessenvertreter eingefunden, die vor der Auflösung der Unfallversicherungsanstalt und der Zerschlagung der Sozialversicherung warnten. Als Kanzler Sebastian Kurz (VP) am frühen Nachmittag eintrudelte, erschallten zur Begrüßung laute Pfiffe.

Neue Schlepperstrecke

Nach dem Familienfoto der Regierungsmitglieder präsentierten Kurz und FP-Vizekanzler Heinz-Christian Strache erste Programmschwerpunkte. Dabei wurde ein bekanntes Lieblingsthema neu verwertet: Kurz kündigte Schritte zur Schließung der sich verändernden Balkanroute an.

"Man muss sehr hellhörig sein, wenn neue Routen entstehen", sagte der Kanzler. "Und es entsteht eine neue Route." 2015 waren die Flüchtlinge von Griechenland über Mazedonien nach Mitteleuropa gewandert. Die Schlepper sollen nun eine neue Route über Albanien, Montenegro, Bosnien, Serbien, Kroatien und Slowenien erschlossen haben. Ein Weg, der gebirgiger ist und zum Teil durch vermintes Gebiet führt.

Die Zahlen seien zuletzt wieder stark gestiegen, berichtete Kurz. In Griechenland seien in den letzten Monaten 18.000 Personen angekommen. Am Mittwoch wird der Premierminister von Albanien, Edi Rama, mit Kurz in Wien zusammentreffen, dabei soll es um die neue Flüchtlingsroute gehen. Außenministerin Karin Kneissl will das Thema bei ihren EU-Kollegen aufs Tapet bringen.

Kein Alarmismus

"Es besteht noch Zeit, es gibt keinen Grund, alarmistisch zu sein", sagte Kurz. Aber man müsse vorbereitet sein. Strache assistierte und erinnerte an 2015: "Wir werden Sorge tragen, dass niemand durchgewunken wird." Schon zuvor hatte Innenminister Herbert Kickl (FP) bekannt gegeben, dass er "im Fall der Fälle" die Grenzen dichtmachen werde. Die Grenz- und Fremdenpolizeiliche Einheit werde ab Juni bereitstehen.

Kurz führte auch seine jüngsten Vorschläge zu einem EU-Frontex-Einsatz in Afrika aus. Finanzielle Mittel und Personal sollen aufgestockt werden, damit Boote gar nicht Richtung Europa ablegen.

Mindestsicherung neu

Um Österreichs "Attraktivität" für Flüchtlinge zu senken, wird die Regierung heute auch ein neues einheitliches Modell für die Mindestsicherung vorstellen (die OÖN berichteten). Der Kanzler versicherte, dass die rechtlichen Standards eingehalten werden. Zuletzt hatte ja der Verfassungsgerichtshof die Wartefristen und die Deckelung in Niederösterreich aufgehoben.

Auch einige Ministerduos durften bei der Klausur, die heute endet, ihre Vorhaben präsentieren. Umweltministerin Elisabeth Köstinger (VP) und Verkehrsminister Norbert Hofer (FP) sprachen über die Klimastrategie, Kanzleramtsminister Gernot Blümel und Kneissl über den EU-Vorsitz.

Am Abend wurde es beim gemeinsamen Essen noch einmal gesellig. Die Minister demonstrierten, wie gut sie einander verstehen. Schließlich dienen Klausuren ja der Stärkung des Teamgeists.

Aktuelle Flüchtlingszahlen

Die Zahlen sind weit entfernt von jenen des Jahres 2015: Damals wurden 90.000 Asylanträge gestellt. Heuer waren es in Österreich bisher 5318 Anträge.

Die Ankünfte in Griechenland stiegen 2018 auf rund 18.000, ein Plus von rund 150 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Über Bosnien kamen heuer 4000 Flüchtlinge, in den letzten drei Wochen waren es 1200 Personen. Nur jeder Zehnte ließ sich in Bosnien als Flüchtling registrieren.

70 Prozent der Flüchtlinge stammen derzeit aus Pakistan, 15 Prozent aus Afghanistan.

