Regierungsklausur: Ein Schloss, voll mit Hoffnungen und Gespenstern

SCHLOSS SEGGAU. Zeit für Neues? Nach den pompösen Papierformeln im Programm sind Kurz und Strache im Alltag angekommen. Die Wähler sind ungeduldig. Daher waren konkrete Projekte gefragt bei der Regierungsklausur.

Schwarz-blaue Regierungsmitglieder in der Südsteiermark: Zwei Tage Zeit für "Teambuilding" Bild: Reuters

"Atem holen. Kraft tanken." So wirbt das Schlosshotel Seggau um Gäste.

Arbeitssitzungen und ein Ministerrat standen auf dem Programm der VP- und FP-Minister, die gestern zu ihrer zweitägigen Klausur anreisten. Aber es ging nicht nur um Arbeitslosenversicherungsbeiträge, Familienbeihilfen, Klimastrategien, sondern auch um "Teambuilding": Die meisten Minister kennen einander kaum.

Über allen derartigen Veranstaltungen schweben die Gespenster der Vergangenheit: Vollmundige Reformzusagen, uneingelöste Finanzierungsversprechen, tonnenschwere Reformpakete, die später keiner heben kann.

Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache wollen nicht als gescheiterte Wunderheiler in die Geschichte eingehen.

Vor allem der FP-Chef bezähmt seinen Überschwang: "Wir wissen beide, dass wir keine Zauberer sind." Hoffnung statt Hochmut ist die Devise. Der Generalverdacht des Rechtsextremismus macht die Sache nicht leichter. Die FP-Minister stehen unter Beobachtung.

Video: Die Statements vor Beginn der Regierungsklausur in voller Länge

Schlüsselworte im Schloss

Sebastian Kurz möchte nicht wie Christian Kern ein Chef auf Zeit sein, sondern der Kanzler konkreter, dauerhafter Veränderungen.

"Stabil und stark" sei seine Regierung, sagt der 31-Jährige. Damit das so bleibt, kommt er den Anhängern entgegen. "Sparen im System" und "Entlastung kleiner Einkommen" sind die Schlüsselworte im Schloss. Unterfüttert wurden sie durch Vorarbeiten von Finanzminister Hartwig Löger.

Kein Regierungsmitglied, ausgenommen Kurz, hat Regierungserfahrung. Das erschwert die Abstimmung. Noch auf der Fahrt zum Tagungsort wurden in Telefonkonferenzen zwischen den Insassen der Dienstautos Details besprochen. Kanzleramtsminister Gernot Blümel (VP), mit FP-Infrastrukturminister Norbert Hofer Regierungskoordinator, hält das Abstimmungsproblem für lösbar. "Das Wichtigste ist Vertrauen und Zutrauen", sagte er in Seggau zu den OÖNachrichten. "Das war jahrelang das Problem mit der SPÖ. Jetzt gibt es zwei Partner, die nichts verhindern, sondern etwas zusammenbringen wollen." Tempomacher sind Kurz und Strache. Der Kanzler pries die "ordentliche Vorbereitung" geplanter Reformen, "wir wollen keine Zeit verstreichen lassen". Der Vizekanzler sprach vom "rot-weiß-roten Schnellzug", der unterwegs sei, "während andere noch Urlaub machen". Damit wirklich jeder den Arbeitseifer kapiert, setzte Strache einen Spruch drauf. Er wolle die Spider Murphy Gang zitieren, sagte der FP-Vorsänger: "Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt." Künstlerpech: Das Zitat ist nicht von der Spider Murphy Gang, sondern aus einer 40 Jahre alten, zynischen Ballade von Geier Sturzflug: "Bruttosozialprodukt."

Video: Das sind die Sparpläne der Regierung

Sparpläne und Änderungen beim Arbeitslosengeld

"Sparen im System", um so in den nächsten zwei, drei Jahren ausgeglichene Haushalte zu erzielen. Mit der Skizzierung dieses Kernprojektes war Finanzminister Hartwig Löger (VP) bei der bis heute dauernden Regierungsklausur befasst.

Alleine 2018 will er 2,5 Milliarden Euro einsparen, eine davon in der direkten Verwaltung der Ministerien. Daneben sollen etwa die Bundesförderungen um 190 Millionen Euro gekürzt, die Mietkosten des Bundes um 50 Millionen gesenkt sowie die Personalkosten in den knapp 90 ausgelagerten Einrichtungen um 140 Millionen reduziert werden. Weitere Einsparungen soll etwa das Aus für Beschäftigungsbonus und Aktion 20.000 bringen.

Löger will außerdem an die Praxis anknüpfen, im Bund nur noch jede dritte Planstelle nachzubesetzen. Der Umstand, dass in den nächsten 13 Jahren 48 Prozent der Bundesbediensteten in den Ruhestand treten werden, sollte dabei behilflich sein.

Video: ZIB-Reporter Matthias Schrom aus Seggau

Arbeitslosengeld Neu

Unklar blieb am Rande der Klausur, wie das von Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) angekündigte "Arbeitslosengeld Neu" aussehen soll. Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FP) hatte zuletzt erklärt, dass Langzeitarbeitslose "dauerhaft Anspruch auf Arbeitslosengeld haben" und nicht in die Mindestsicherung fallen würden.

Ein Ansatz, den Kurz nicht bestätigte: Es werde aber ein gerechteres System geben. Wer lange einbezahlt hat, soll länger profitieren, wer nur kurz eingezahlt hat, soll das Arbeitslosengeld auch nur kurz bekommen, erklärte der Kanzler und verwies in diesen Fällen auf die Mindestsicherung. Die Einführung des deutschen Hartz IV-Modells plane man aber nicht.

