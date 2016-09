Regierung will Medizinquote behalten

WIEN. Die Zahl ausländischer Studenten steigt, Österreich ringt um Inländer-Kontingent in Medizin.

Beim Medizin-Aufnahmetest im Linzer Design Center waren österreichische Studienanwärter heuer in der Unterzahl. Bild: JKU

Im Wintersemester werden fast 100.000 ausländische Studenten einen Studienplatz an Österreichs Unis haben. Ihr Anteil ist in den vergangenen Jahren ständig gestiegen: 2010/11 stammte noch etwas mehr als jeder fünfte Student aus dem Ausland, 2016/17 ist es mehr als jeder vierte.

Nicht zuletzt deshalb sieht die Regierung die 2006 eingeführte Quotenregelung für Medizin, wonach drei Viertel der Studienplätze für Inländer reserviert sind, als weiterhin unerlässlich an. "Wir brauchen die Medizinquote als Beitrag zur Sicherung des österreichischen Gesundheitssystems", sagt Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner (VP).

Quote verstößt gegen EU-Recht

Zu überzeugen ist die EU-Kommission: Diese hatte 2007 ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, weil die Beschränkung der Plätze für EU-Bürger gegen den Grundsatz der Freizügigkeit verstößt. Österreich wurde eine Frist gewährt, um den behaupteten Ärztemangel zu belegen – diese läuft nun mit Jahresende aus. Im Wissenschaftsministerium wird seit Monaten eifrig an einer Verteidigungsschrift der Quote gearbeitet.

Mit einem umfangreichen Konvolut, das von der Darstellung des heimischen Gesundheitssystems über Maßnahmen zur Attraktivierung des Ärzteberufs bis zur Bedarfsstudie reicht, hofft die Regierung auf eine Verlängerung der Quote – oder gar ein Aus des Verfahrens. Ein klares Argument sieht die Regierung etwa in den Bewerberzahlen: So haben heuer im Juli beim Aufnahmetest in Innsbruck mehr Deutsche (1434) teilgenommen als Österreicher (1380), auch in Linz waren Inländer in der Unterzahl (275 von 595 Bewerbern). In Wien und Graz stellten österreichische Bewerber mit rund zwei Dritteln noch die Mehrheit.

Allerdings will Österreich nachweisen, dass dies nicht genügt, um die ärztliche Versorgung zu sichern. Denn seit 2013 jährlich unter angehenden Ärzten im letzten Studienjahr durchgeführte Befragungen zeigen, dass mehr als drei Viertel der Deutschen nicht in Österreich arbeiten wollen. Zudem werden angesichts des steigenden ausländischen Interesses Zustände wie in Psychologie befürchtet: Dort sind schon mehr als die Hälfte der Studienanfänger Deutsche.

Derzeit wird zwischen Wissenschaftsministerium und Kanzleramt noch am Feinschliff gearbeitet, spätestens übernächste Woche soll das Konvolut nach Brüssel gehen. Und der Plan B? Mitterlehner hofft, dass ein solcher nicht notwendig wird. Überlegungen gibt es aber für ein Stipendiensystem, das nur in Anspruch nehmen kann, wer sich zum Ärztejob im Inland verpflichtet.

Ausländer an Österreichs Universitäten

99.600 Studenten aus dem Ausland sind für das am 1. Oktober startende Wintersemester an Österreichs Universitäten inskribiert. Damit stellen Nicht-Österreicher deutlich mehr als ein Viertel (27,1 Prozent) aller Studenten.

Zwei Drittel der ausländischen Studenten in Österreich kommen aus der EU (66.724). Die Deutschen stellen mit 35.115 die größte Gruppe dar, dahinter folgen mit großem Abstand 9473 Italiener, 4601 Bosnier und 3709 Türken.

1620 Anfängerplätze wurden für das Wintersemester 2016/17 an den Medizin-Universitäten Wien, Graz und Innsbruck sowie der Med-Fakultät Linz für Human- und Zahnmedizin vergeben. 12.160 Studienanwärter sind im Juli beim Aufnahmetest angetreten. In Innsbruck und Linz waren österreichische Bewerber in der Unterzahl.

3/4der Medizin-Anfängerstudienplätze sind seit 2006 aber laut Quotenregelung für Inländer reserviert, 20 Prozent gehen an EU-Bürger, fünf Prozent an Drittstaatenangehörige.

