Regierung plant Namensmauer für Opfer der Shoah

WIEN. In Wien soll ein Erinnerungsort für die vom NS-Regime ermordeten Juden geschaffen werden.

Kurz besuchte als Außenminister 2014 die Gedenkstätte Yad Vashem. Bild: Reuters

Heute Vormittag gedenkt das offizielle Österreich mit einem Staatsakt in der Hofburg des 80. Jahrestags des "Anschlusses" an Nazi-Deutschland. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird unmittelbar danach gemeinsam mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) eine Klanginstallation auf dem Heldenplatz, die an die Ereignisse im März 1938 erinnert, eröffnen.

Doch die Bundesregierung will den ermordeten jüdischen Opfern der NS-Regimes auch ein bleibendes Denkmal setzen. Rund 66.000 österreichische Juden waren dem Nationalsozialismus zum Opfer gefallen, 130.000 wurden aus ihrer Heimat vertrieben.

Am Mittwoch wird im Ministerrat ein Antrag auf Errichtung einer Namensmauer eingebracht. Sie soll in der Wiener Innenstadt erbaut werden, ein genauer Ort wurde noch nicht angegeben. Im Gespräch ist der Park zwischen Parlament und Justizpalast.

Seit bald 20 Jahren gibt es Gespräche über einen Erinnerungsort für die ermordeten österreichischen Juden. Der Wiener Kurt Tutter konnte nach dem "Anschluss" über Belgien nach Kanada flüchten. Seine Eltern wurden in Auschwitz ermordet. Als Generalsekretär des Vereins Gedenkstätte Namensmauern setzte er sich seit dem Jahr 2000 für eine entsprechende Gedenkstätte ein.

Internationale Vorbilder dazu gibt es: In Israel wird in Yad Vashem in der "Halle der Namen" der jüdischen Shoah-Opfer gedacht. In Paris wurde im Jahr 2005 eine Gedenkstätte errichtet, in Brüssel wurde ein Nationaldenkmal für die jüdischen Märtyrer erbaut.

Schon jetzt erinnern "Stolpersteine" auf den Gehsteigen an die ehemals dort lebenden Opfer der Nationalsozialisten. Die quadratischen Messingtafeln sind Erinnerung, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Man wolle den Opfern ein bleibendes Zeichen des Gedenkens setzen, sagte Kurz. "Dieses dunkle Kapitel unserer Geschichte darf nie in Vergessenheit geraten." Ein derartiges Verbrechen dürfe nie wieder möglich sein, mahnte auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP). "Die Errichtung einer Namens-Gedenkmauer soll zeigen, dass wir die Opfer der Shoah in bleibender Erinnerung behalten." (gana)

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema