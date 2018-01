Regierung geht in Klausur und legt Schwerpunkte fest

WIEN/SEGGAU/LEIBNITZ. Die Regierung geht am Donnerstag und Freitag in Klausur. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz Christian Strache (FPÖ) werden heute, 13.30 Uhr, ein Statement abgeben.

Vizekanzler Heinz Christian Strache (FPÖ) und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Bild: HERBERT NEUBAUER (APA/HERBERT NEUBAUER)

Auf Schloss Seggau im südsteirischen Leibnitz werden die Arbeitsschwerpunkte für 2018 festgelegt. Im Mittelpunkt stehen Einsparungen bei der Verwaltung, die Entlastung kleiner Einkommen und die Kürzung der Familienbeihilfe für Kinder, die im EU-Ausland leben.

Statements von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz Christian Strache (FPÖ) vor Beginn der Regierungsklausur (ab 13.25 Uhr):

Video: Im Mittelpunkt der Regierungsklausur stehen etwa die Entlastung von kleinen Einkommen und die Kürzung der Familienbeihilfe für Kinder, die im EU-Ausland leben, berichtet ORF-Reporter Wolfgang Geier:

Regierungsklausur zum Kennenlernen

Video: Die neue Regierung hat sich in die Steiermark ins Schloss Seggau zurückgezogen. Dort sollen die Arbeitsschwerpunkte festgelegt werden. Außerdem soll sich die Mannschaft kennenlernen und gute Stimmung demonstrieren.

Die SPÖ-Spitze trifft sich indes am Donnerstag in Maria Taferl in Niederösterreich, wo Ende Jänner die Landtagswahl stattfindet, ebenfalls zu einer Klausur.

