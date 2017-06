Regierung einigte sich auf Schulautonomie-Vorschlag

Wer soll da bitte zustimmen? Die betroffenen Eltern, die drüber abstimmen müssen, sind solche, die ihr Kind in ein Gymnasium gegeben haben und von denen auszugehen ist, dass diese ihre Sprösslinge somit auch an einem Gymnasium unterrichtet haben wollen. Wenn die ihr Kind in einer Art Gesamtschule haben wollen, hätten die es wohl gleich in eine NMS gegeben.



Also ein Vorschlag, damit die Grünen ihre Zustimmung zum Gesamtpaket geben , der aber in der Praxis ohnehin zum scheitern verurteilt ist. Mit dem rechnet freilich die ÖVP, dass alles beim alten bleibt.