Rauchzeichen: Koalition will schnell Fakten schaffen

WIEN. Antrag gegen das Rauchverbot in der Gastronomie kommt am Mittwoch in den Nationalrat und soll im April beschlossen werden.

FP-Regierungskoordinator Norbert Hofer (einst mit E-Zigarette beim Interview) Bild: APA

Das "Don’t smoke"-Volksbegehren hat am Montag die Schwelle von 400.000 Unterstützenden erreicht. Nicht zuletzt wegen des Zulaufs kam aus mehreren VP-Landesgruppen bereits die Forderung, doch am ursprünglich ab 1. Mai geplanten totalen Rauchverbot in der Gastronomie festzuhalten.

Ein Schwenk, der in der FPÖ auf massive Ablehnung stößt. Um den Koalitionspartner im Sinne des Regierungsabkommens in die Pflicht zu nehmen, will man nun rasch Fakten setzen. Gemeinsam mit den Klubchefs haben die Regierungskoordinatoren Norbert Hofer (FP) und Gernot Blümel (VP) für Mittwoch jenen Antrag angekündigt, mit dem die derzeitige Raucherregelung auf unbefristete Zeit verlängert werden soll.

In der schriftlichen Ankündigung betonen Hofer und Blümel zwar, dass "wir jede Form der direkten Demokratie ernst nehmen". Aktuell will man aber der Bürgerbeteiligung wenig Raum lassen. Der Initiativantrag lässt keine Stellungnahmen von Experten oder Interessengruppen zu. Stattdessen soll Mitte April per Regierungsmehrheit das 2015 von SPÖ und ÖVP ausverhandelte absolute Rauchverbot ab 1. Mai zurückgenommen werden.

Obwohl in dieser heiklen Frage der Klubzwang nicht aufgehoben werden soll, bleibt spannend, wer vielleicht dennoch ausscheren könnte. Bisher hat nur der steirische Arzt Josef Smolle (VP) angekündigt, im Nationalrat nicht gegen den Nichtraucherschutz zu stimmen.

Thema "wird behandelt"

Das Damoklesschwert bleibt das eigentliche Rauchverbot-Begehren, das frühestens in zwei Monaten, aber womöglich auch erst in einem halben Jahr über die Bühne gehen wird. Nach Vorliegen des Endergebnisses werde das Thema "entsprechend von der Regierung bewertet und im Parlament behandelt", so die knappe Erklärung von Blümel und Hofer.

Davor hatte Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) eine Volksabstimmung über ein Rauchverbot weit nach hinten geschoben. Dies wäre erst 2021 möglich, weil die ÖVP erst dann die direkte Demokratie ausbauen wolle, berief sich der FP-Chef auf den Koalitionspartner. (luc)

Video: Bundesregierung will Rauchverbot stoppen

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema