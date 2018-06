Rauchverbot - Wien bringt Verfassungsklage ein

Die Raucher sind aufgrund ihrer Rücksichtlosigkeit (Rauchen überall und jederzeit egal wer daneben steht oder sitzt) die größte Plage auf diesem Planeten. In jedem Fall was die Volksgesundheit insbesondere der Jugend betrifft (Passivrauchen). Aber auch an der Luftverschmutzung (Feinstaub, Schadstoffe) spielen die zwei Millionen österreichischen Raucher eine große Rolle. Bei uns werden jährlich geschätzte 1,6 Milliarden Zigaretten geraucht. Wie schon eine Zigarette stinkt und die Luft verpestet! Bei der Klimaerwärmung spielen nicht nur die Abgase der Zigaretten eine schlimme Rolle, sondern vor allem auch der weltweite Tabakanbau samt Brandrodungen und Pestizideinsatz.

Rauchen ist kein Kavaliersdelikt. 14.000 Tote jedes Jahr alleine in Österreich. Und da sind auch viele Passivraucher dabei! Raucher brauchen endlich mehr Gegenwind, so wie in vielen anderen Ländern. Das ist keine Schikane sondern Notwehr. Punkt.

Und wie sie stinken die Raucher 10 km gegen den Wind - einfach grauslich.