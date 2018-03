Rauchverbot: Klubzwang bleibt

LINZ. VP-Klubchef Wöginger beharrt auf "einheitlicher Linie" im Parlament

August Wöginger, VP-Klubobmann, über die VP-Linie zum Volksbegehren „Don’t smoke“ Bild: Alexander Schwarzl

Bei fast 507.000 Unterstützern für seine Einleitung hielt das Volksbegehren "Don’t smoke" gestern. Am Donnerstag hatten die Initiatoren, Thomas Szekeres (Ärztekammer) und Paul Sevelda (Krebshilfe), an ÖVP und FPÖ appelliert, die Abstimmung darüber, ob das Rauchverbot in der Gastronomie ab 1. Mai wieder rückgängig gemacht wird, im Parlament freizugeben und den Klubzwang aufzuheben. Die Abstimmung über den schwarz-blauen Initiativantrag ist für 22. März geplant.

Eine Veranlassung, den Klubzwang aufzuheben, sieht VP-Klubobmann August Wöginger nicht. "Im Ausschuss hat es eine einheitliche Linie gegeben, die Vereinbarung im Koalitionspakt einzuhalten", sagte Wöginger gestern in Linz. Im Nationalratsplenum erwarte er sich "nichts anderes". Das Volksbegehren werde "abgewartet", danach werde es "im Nationalrat behandelt wie jedes andere". Ob es eine Volksabstimmung (nach dem 1. Mai, Anm.) geben werde, sei deshalb offen.

Wöginger ist auch Obmann des VP-Arbeitnehmerflügels; in dieser Funktion ist er bei der bis heute tagenden Landeskonferenz des oberösterreichischen ÖAAB. Ein Schwerpunkt in der nächsten Zeit werde sein, den ab 2019 geltenden steuerlichen Familienbonus zu bewerben. "In der Öffentlichkeit unter Wert geschlagen" sei bisher ein weiterer Punkt des Koalitionsprogramms, die Absenkung der Arbeitslosen-Versicherungsbeiträge für kleinere Einkommen. Dies soll ebenso im März beschlossen werden, informierte Wöginger. Von der Maßnahme seien rund 900.000 Arbeitnehmer mit einer Entlastung von im Schnitt 300 Euro pro Jahr betroffen. (bock)

