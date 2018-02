Rauchervolksbegehren ist für die FPÖ "unseriös"

WIEN. FP-Gesundheitssprecherin Dagmar Belakowitsch bezeichnet die "Don't smoke"-Initiative zudem als "parteipolitisch motiviert".

Dagmar Belakowitsch Bild: FPÖ

Für das Volksbegehren „Don‘t smoke“, das sich gegen die geplante Aufhebung des Rauchverbots in der Gastronomie richtet, können seit vergangenem Donnerstag Unterstützungserklärungen abgegeben werden – bis Sonntag wurde es bereits 100.000 mal unterzeichnet (wir haben berichtet). Dass ein Volksbegehren noch vor dem eigentlichen Start der Initiative eine derartige hohe Anzahl von Unterstützern findet, ist ein Novum.

Die FPÖ, die sich vehement dafür eingesetzt hat, dass die Beibehaltung der Rauchmöglichkeit in der Gastronomie ins Regierungsprogramm aufgenommen wurde, kritisiert das Volksbegehren nun scharf: Die Gesundheitssprecherin der Freiheitlichen, Dagmar Belakowitsch, bezeichnete es im Interview mit dem Ö1-Morgenjournal als „unseriös“, weil der genaue Gesetzestext noch nicht vorliege. Dies ist allerdings nur bei einer Volksabstimmung, nicht bei einem Volksbegehren Bedingung. Belakowitsch bezeichnet die „Don‘t smoke“-Initiative zudem als parteipolitisch motiviert – federführend seien die SPÖ und die Ärztekammer, an deren Spitze die „auch ein SPÖ-Mitglied“ (gemeint ist Thomas Szekeres, Präsident der Wiener Ärztekammer, Anm.) stehe. Diesen Aussagen widerspricht Peter Niedermoser, Präsident der oberösterreichischen Ärztekammer, in einer Aussendung klar: „Dieses Volksbegehren ist nicht parteipolitisch! Wir können nicht beeinflussen, welche Organisationen oder Parteien das Volksbegehren ebenfalls befürworten – wir freuen uns aber über jeden Unterstützer.“

Am Samstag wollte Belakowitsch ein eventuelles Umdenken der FPÖ in einem Interview nicht nicht ausschließen: "Sollte sich das wirklich die Bevölkerung wünschen, ist das nicht ausgeschlossen. Ich glaube, es darf keine Denkverbote geben".

