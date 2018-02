Rauch-Debatte ab heute im Parlament

LINZ / WIEN. Während ÖVP und FPÖ im Parlament mit der Aufhebung des Rauchverbots Fakten schaffen wollen, mehren sich die kritischen Stimmen auch in den eigenen Reihen.

Das Rauchverbot beziehungsweise die Aufhebung desselben beschäftigt den Nationalrat und den oberösterreichischen Landtag. Bild: dpa/Armin Weigel

Die Unterstützung für das "Don’t smoke"-Volksbegehren ist ungebrochen. Gestern Mittag waren schon mehr als 402.000 Unterstützungserklärungen abgegeben worden. Ungeachtet dessen wollen ÖVP und FPÖ einen Initiativantrag zur Aushebelung des generellen Rauchverbots in der Gastronomie noch heute fertigstellen und in den Nationalrat einbringen.

Anträge und Petitionen

Gestützt von der Welle der Zustimmung für das Volksbegehren, rüstet sich die Opposition für die Debatten im Parlament. Die SPÖ wird eine Dringliche Anfrage an Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) richten und einen Entschließungsantrag für das Rauchverbot einbringen.

Federführend von Ex-Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner ausgearbeitet, verweist die SPÖ in ihrer Anfrage auf die Empörung und Fassungslosigkeit von Experten und Bevölkerung über den Regierungsplan. Auch auf die statistische Evidenz und die OECD-weite Schlusslichtposition Österreichs in Sachen Rauchen und Nichtraucherschutz wird hingewiesen. Neos-Klubchef Matthias Strolz warf ÖVP und FPÖ vor, sich mit der Aufhebung des absoluten Rauchverbots in der Gastronomie "bewusst für Tote zu entscheiden". Klubchef Peter Kolba kritisierte die Berufung auf Pakttreue, die Koalition stelle damit die Gesundheit der Bevölkerung an die zweite Stelle.

Doch nicht nur auf Bundesebene nützen die Parteien den Rückenwind des Begehrens, um von ÖVP und FPÖ Erklärungen zu fordern. In der Landtagssitzung in Oberösterreich am Donnerstag werden ebenfalls Dringlichkeitsanträge und Resolutionen zum Thema Rauchen von SPÖ und den Grünen auf der Tagesordnung stehen. Mehrheiten werden diese allerdings mangels Zustimmung von Schwarz-Blau nicht finden. Was – ebenso wie auf Bundesebene – der Koalitionsräson geschuldet ist.

Man habe zwar ganz und gar keine Freude mit der Regelung, wie Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sagt, aber: "Wir waren dafür, diese Regierung zu bilden. Und die Aufhebung des Rauchverbots war der Preis dafür." Man könne als ÖVP aus dieser Vereinbarung nicht einseitig ausscheren, sagt Stelzer: "Wenn man davon abgehen will, muss das die FPÖ machen. Vielleicht setzt ja die breite Unterstützung für das Volksbegehren einen Umdenkprozess in Gang."

"Volksbegehren abwarten"

Eine sehr zarte Andeutung in diese Richtung kommt von FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr. "Wir stehen vorbehaltlos zur direkten Demokratie. Wenn die Zustimmung für das Rauchverbot ein gewisses Ausmaß erreicht, muss man sich die weiteren Schritte überlegen", so Mahr. Zuerst wolle man aber das Volksbegehren abwarten: "Deshalb werden wir auch jetzt nicht im Landtag irgendetwas Dringliches Richtung Wien verabschieden." Ab welcher Zahl an Unterstützern dieses "gewisse Ausmaß" erreicht sei, darauf wollte sich Mahr nicht festlegen.

