Rami als jüngster Höchstrichter

WIEN. Im Bundesrat wurde am Donnerstag der jüngste Verfassungsrichter gewählt: Rechtsanwalt Michael Rami wurde erst 50; er ist um eineinhalb Jahre jünger als Christoph Grabenwarter, jetzt Vizepräsident und wahrscheinlich der nächste Präsident.

Verfassungsrichter Michael Rami (APA) Bild: APA/HERBERT NEUBAUER

Rami zieht auf Vorschlag der FPÖ ein. Damit rückt der Gerichtshof, was die Tickets betrifft, etwas weiter nach rechts. Acht der 13 Mitglieder, die an Abstimmungen über Erkenntnisse teilnehmen (die Präsidentin tut dies nur ausnahmsweise), wurden von den jetzigen Regierungsparteien vorgeschlagen. Sechs kamen auf einem ÖVP-Ticket in den Gerichtshof, zwei verdanken ihre Ernennung der FPÖ.

Vor den drei Neubesetzungen des heurigen Jahres waren sieben ÖVP- und sechs SPÖ-nominiert.

Neu ernannt wurden heuer Rami und der Linzer Universitätsprofessor Andreas Hauer auf FPÖ-Vorschlag, Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter auf ÖVP-Wunsch.

