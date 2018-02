Rätsel um Gegner-Petition von "Don't smoke"

WIEN. 400.000 Unterschriften für das Volksbegehren gegen ein Rauchverbot gibt es bereits. Das steht fest. Rätsel gibt hingegen eine Initiative aus dem Jahr 2015 auf, die sich für Raucherzonen einsetzte. Dabei sollen 500.000 Unterschriften gesammelt worden sein.

Eine in Wien durchgeführte Studie kam indes zu dem Schluss, dass Nichtraucherschutz in Mischlokalen kaum funktioniert. Bild: APA

ÖVP und FPÖ werden ihren Initiativantrag zur Aushebelung des Rauchverbots in der Gastronomie am Mittwoch fertig haben und im Nationalrat einbringen.

Eine Unterschriftenaktion für Raucherzonen soll laut dem Organisator und Wiener Gastwirt Heinz Pollischansky vor rund drei Jahren von bis zu 500.000 Personen unterstützt worden sein - was auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) zuletzt wiederholt hervorgehoben hatte. Der Verbleib der Eintragungslisten ist jedoch ebenso wie das genaue Ergebnis unklar. Laut Tageszeitung "Der Standard" hat der ehemalige Wiener ÖVP-Landesgeschäftsführer Alfred Hoch die Unterschriften in Empfang genommen und in den Keller der ÖVP geräumt.

"Wir haben sie nicht", betonte ein Sprecher der Partei am Dienstag auf APA-Anfrage. Allerdings ist die Wiener ÖVP inzwischen umgezogen. Nachgezählt wurden die Unterschriften jedenfalls nicht, wie Hoch - der seit 2015 auch nicht mehr Landesgeschäftsführer ist - berichtete. "Wir haben bei 480.000 aufgehört zu zählen, da waren noch Zettel übrig", erinnerte sich Pollischansky nun im Gespräch mit der APA. Die "vielen Kartons" mit den Unterschriften seien der Wiener ÖVP damals "geborgt" worden und er hätte sie gerne zurück.

Video: 400.000 Unterschriften für "Don't smoke"

ÖVP und FPÖ werden ihren Initiativantrag zur Aufhebung des per 1. Mai 2018 beschlossenen Gastro-Rauchverbots am Mittwoch fertig haben und im Nationalrat einbringen, erfuhr die APA. In der Sitzung am Donnerstag soll der Antrag auch noch mit einer Fristsetzung versehen werden, um eine Beschlussfassung in der Plenarwoche 21./22. März sicherzustellen. Dazwischen muss die Novelle im Gesundheitsausschuss des Nationalrats behandelt werden. Angesetzt ist dieser für den 6. März.

