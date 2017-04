Platter fordert Rückreisezentren für Asylwerber

INNSBRUCK. Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP), derzeit auch Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, sieht „dringenden Handlungsbedarf“ bei der Errichtung sogenannter „Rückreisezentren“ für Asylwerber mit Negativbescheid.

Diese Einrichtungen müssten „forciert“ werden, um ein Untertauchen der betreffenden Personen zu verhindern, forderte Platter am Montag: „Es kann nicht sein, dass der Rechtsstaat vor Menschen, die sich illegal in unserem Land aufhalten und sich weigern auszureisen, in die Knie geht und sie auch noch finanziell versorgt.“ Das Thema Rückreisezentren soll auch bei der Landeshauptleutekonferenz Anfang Mai in Alpbach auf die Tagesordnung kommen.

„Gesetzeslage wird ignoriert“

FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl nannte es in einer Reaktion „erfreulich“, wenn der Tiroler Landeshauptmann in dieser Sache aktiv werden wolle. Er möge sich jedoch an die zuständigen ÖVP-Minister Wolfgang Sobotka und Sebastian Kurz wenden: „Faktum ist, dass die Bundesregierung die gültige Gesetzeslage ignoriert, seit 2015 Menschen aus aller Herren Länder unter dem Deckmantel des Asyls und zu einem Gutteil ohne jede Kontrolle ins Land gelassen hat und jetzt nicht weiß, wie man diese wieder loswerden soll.“

1 Kommentar (1498) · 11.04.2017 06:40 Uhr von athena· 11.04.2017 06:40 Uhr rückreisezentren mit ausgangssperre und alkoholverbot! Antwort schreiben

