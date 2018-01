Platter: Länder wollen nicht die "Deppen" sein

WIEN. Warnung an Regierung bei Treffen der "Westachse".

Landeshauptmann Platter Bild: APA

Organisiert hatte die Veranstaltung die Initiative "Wir für Platter" für den wahlkämpfenden Tiroler VP-Landeshauptmann. Das Treffen der Vertreter der Länder-"Westachse" gestern in Wien nutzte Günther Platter, um die Bundesregierung vor Reformen zu warnen, die "auf Kosten der Länder" gehen: "Die Sparsamen dürfen nicht die Deppen sein", sagte Platter. Zuletzt hatte es in mehreren Ländern Widerstand gegen den Plan gegeben, die Notstandshilfe abzuschaffen und Langzeitarbeitslose in die von den Ländern finanzierte Mindestsicherung überzuführen. Ohne diese Thema direkt anzusprechen, betonte Platter: "Wer anschafft, der zahlt." Die Länder seien bereit, "Motor des Reform-Schnellzugs" zu sein, man dürfe ihnen aber nicht "den Treibstoff absaugen".

Neben Platter waren auch der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher, der Vorarlberger Landeschef Markus Wallner (VP) und als Repräsentantin Salzburgs Landtagspräsidentin Brigitte Pallauf (VP) vertreten, die jeweils das Funktionieren der Zusammenarbeit in der Westregion betonten. Gast war auch der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher.

Addressaten von Platters Warnung waren direkt anwesend: Finanzminister Hartwig Löger, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Staatssekretärin Karoline Edtstadler (alle ÖVP). Er kenne Löger noch nicht so gut, dieser mache aber einen "seriösen Eindruck", gab sich Platter überzeugt, Gehör zu finden. Löger selbst sagte, er wolle geplante Reformen mit den Ländern abstimmen.

Video: Bei einem Treffen der Landeshauptleute der sogenannten "Westachse", das sind Tirol, Vorarlberg und andere, hat Tirols LH Günther Platter (ÖVP) vor Reformen gewarnt, die auf Kosten der Bundesländer gehen.

