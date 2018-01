Peter Pilz plant nach kurzer Schamfrist seine Rückkehr in den Nationalrat

WIEN. Der Listengründer wird ab sofort in der Politik mitmischen, ein Mandatar muss weichen.

Pilz will sich wieder aktiv für seine Partei engagieren. Bild: Reuters

Was sich in den letzten Wochen bereits abgezeichnet hat, ist nun auch offiziell: Peter Pilz wird "sofort" in die Politik zurückkehren und in den kommenden Monaten auch sein Nationalratsmandat annehmen.

Klubobmann Peter Kolba und Abgeordneter Alfred Noll hatten am Sonntag um 10 Uhr zur Pressekonferenz geladen, um über die jüngsten Parteibeschlüsse zu informieren. Bei der Klubklausur hätten sich alle Abgeordneten einvernehmlich und einstimmig für eine Rückkehr von Pilz ausgesprochen, berichteten sie.

Pilz werde in einem ersten Schritt mit dem Aufbau der Partei und der Akademie beginnen. Für den Einzug in den Nationalrat muss erst ein Mandat frei werden. Wer weichen wird, ist noch offen. Theoretisch kann Pilz auf sechs der acht Mandate nachrücken. Aufgrund der Logik der Wahllisten bleiben Kolba und die oberösterreichische Abgeordnete Daniela Holzinger sicher im Parlament.

Kurz nach der Nationalratswahl waren zwei Vorwürfe sexueller Belästigung publik geworden: Eine Mitarbeiterin von Pilz hatte sich an die Gleichbehandlungsanwaltschaft gewandt, weil sie sich von ihrem Arbeitgeber belästigt fühlte. Nach Bekanntwerden des Falls wurde öffentlich, dass Pilz in Alpbach eine EVP-Mitarbeiterin begrapscht haben soll, zwei Zeugen meldeten sich. Pilz erklärte, er könne sich daran nicht erinnern, dennoch nahm er in Folge sein Nationalratsmandat nicht an.

Video: Peter Pilz (LP) kehrt in den Nationalrat zurück

Schwierige Markenbildung

"Die Liste Pilz hat nichts zu verlieren. Es ist eine Alles-oder-nichts-Strategie", sagt Politologe Peter Filzmaier. Die Partei liege in Umfragen im vernachlässigbaren Bereich und müsse versuchen, wieder vier Prozent der Wähler anzusprechen. Eine neue Markenbildung sei "verdammt schwierig", analysiert Filzmaier. Insofern sei verständlich, dass Pilz wieder in den Ring steigt – auch wenn die Vorwürfe nicht entkräftet seien.

Zumindest den Parteinamen will die Liste Pilz ändern. Dies soll in einem "partizipatorischen Prozess" erfolgen, kündigte Kolba an.

Zuletzt hatte Kolba überlegt, als Klubobmann an eine "jüngere Frau" zu übergeben, da er selbst aufgrund seiner schmerzhaften Nervenerkrankung eingeschränkt sei. Doch davon war nun keine Rede mehr. Er halte es gesundheitlich aus, man werde Ende Jänner intern noch einmal darüber beratschlagen.

Inhaltlich will sich die Gruppierung, die bisher kaum Akzente gesetzt hat, auf die Themenbereiche Umverteilung, Informationsfreiheit und ökologische Vernunft konzentrieren. Man werde künftig "sehr viel radikaler auftreten", hieß es gestern. (gana)

