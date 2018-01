Peter Pilz: "Kehre ins Parlament zurück"

Auch für Peter Pilz sollte wie für Toni Sailer die Unschuldsvermutung gelten. ES gibt ja auch in diesem Fall die Möglichkeit, dass er einer politisch motivierten Intrige zum Opfer gefallen ist.

Pilz ist immerhin einer der profiliertesten Politiker Österreichs, vor dem sich viele zu Recht fürchten. Wer soll sonst die Ungereimtheiten und die Korruption beim Eurofighterkauf aufdecken? Aber genau das kommt vielen Involvierten ja gerade recht. In der Politik scheint ja jedes Mittel recht zu sein.

Er würde im Nationalrat einfach fehlen. In politischen Belangen hat er sich jedenfalls nichts zu Schulden kommen lassen.