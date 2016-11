Pensionen: Zusatz-Hunderter kommt

Danke liebe online-redaktion, dass ihr mein Post gecancelt habt.



Ich sehe ein, es war hetzerisch, NSaffin, Hoferlastig und auch der Zahnklempner kam nicht ungeschoren davon.



Manchmal wähne ich mich zensurmässig in Russland, möglicherweise auch in Tschetschenien ........ so perfekt ist die Meinungsfreiheit.



Nur weiter so, kommen Strache und Hofer ans Ruder, habt ihr eh keinen Job mehr.