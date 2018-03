Parlament könnte bald zwei U-Ausschüsse einsetzen

WIEN. Geplant ist ein Untersuchungsausschuss zum Komplex um die Eurofighter-Abfangjäger, ein anderer zur Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT).

Sitzungssaal des Nationalrates Bild: APA

ÖVP und FPÖ übten am Dienstag Kritik am SPÖ-Vorhaben, einen BVT-U-Ausschuss einzusetzen, zugleich stellten die Regierungsparteien einen weiteren Eurofighter-U-Ausschuss in Aussicht.

"Ich würde diesen Ausschuss für entbehrlich halten. Es seht der SPÖ frei, dass sie das alleine macht", meinte FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ÖVP-Klubchef August Wöginger zum Thema BVT. Die SPÖ werde sich damit aber "bis auf die Knochen blamieren", die Ermittlungen in der Causa seien nämlich "hundert Prozent rechtsstaatlich abgelaufen", so Rosenkranz. Wöginger schloss sich dieser inhaltlichen Bewertung an.

"Kein Kuhhandel"

Einen "Kuhhandel" nach dem Motto, bringt die SPÖ keinen BVT-U-Ausschuss ein, werden ÖVP und FPÖ auch keinem Eurofighter-U-Ausschuss zustimmen, werde es jedenfalls nicht geben, sagte Rosenkranz weiter. "Der Eurofighter-U-Ausschuss wird kommen. Da sind auch Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache im Wort", so der FPÖ-Klubchef. Ein NEOS-Antrag zu einem Eurofighter-U-Ausschuss sei zudem schon im Jänner eingebracht worden, insofern könne auch nicht von einer möglichen Retourkutsche auf einen BVT-Untersuchungsausschuss die Rede sein, meinte Wöginger.

Derzeit gebe es Gespräche über den Untersuchungsgegenstand, erklärten die beiden Klubobleute. Rosenkranz betonte, dass ein Eurofighter-U-Ausschuss jedenfalls auch die Zeit des letzten SPÖ-Verteidigungsministers Hans Peter Doskozil zum Thema haben sollte, weil dieser ja auch eine Task Force in der Angelegenheit eingesetzt habe. "Warum soll die Prüfung 2016 enden. Wenn, dann prüfen wir bis in die Jetzt-Zeit hinein", so der FPÖ-Klubobmann. "Wichtig ist, dass das Gesamtpaket stimmt", ergänzte Wöginger.

Parlamentarische Ressourcen und Kapazitäten für zwei U-Ausschüsse gleichzeitig gibt es laut Wöginger und Rosenkranz jedenfalls. "Wir sind dafür ausgestattet. Natürlich ist es möglich, dass zwei U-Ausschüsse parallel tagen", erklärte Wöginger. "Das Parlament ist dafür gerüstet", meinte auch Rosenkranz.

Neos wollen zeitversetzte Befragungen

Die Zeugenbefragungen in den beiden geplanten parlamentarischen Untersuchungsausschüssen zur BVT-Affäre und den Eurofightern sollen nach Ansicht der Neos zeitversetzt erfolgen. Der Innenministeriums-Ausschuss soll sofort eingesetzt werden und als erster starten. Der Eurofighter-U-Ausschuss soll zwar noch vor dem Sommer die Unterlagen bekommen, aber erst im Herbst Zeugen befragen.

Diesen Zeitplan zeichnete Neos-Klubobmann Matthias Strolz bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Er betonte, dass es bei der Untersuchung des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung nicht nur um das BVT, sondern zum das gesamte Innenministerium gehen soll. Die Neos sprechen daher auch von einer BMI-Affäre. Strolz bekräftigte seine Kritik daran, dass die SPÖ den BMI-U-Ausschuss alleine einsetzen will und damit im Ausschuss auch alleine über Zeugenladungen und die Zeitleiste entscheiden kann.

Video: Möglicherweise zwei U-Ausschüsse

