Parlament: Beim Umbau muss gespart werden

WIEN. Bei der Sanierung des Parlamentsgebäudes in Wien müssen Teile des Projekts gestrichen werden, um die per Gesetz fixierte Kostenobergrenze von 352,2 Millionen Euro nicht zu überschreiten.

Das Parlament in Wien Bild: APA

Das hat Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP) gestern bekanntgegeben. Geht es nach ihm, soll man auf neue Räume unter und über dem historischen Sitzungssaal verzichten und weniger Aufzüge einbauen.

Seitens der Opposition wurde betont, dass das noch nicht beschlossene Sache sei. Entscheiden könne dies nur der Bauherrenausschuss, der am 8. März tage. Über die Einsparungsnotwendigkeit an sich scheint in den Fraktionen aber Einigkeit zu herrschen. Sobotka spricht von einem Volumen von rund 20 Millionen Euro.

Der offizielle Baustart ist für 19. Februar geplant. Die Rückkehr der Abgeordneten in das Haus am Ring soll im März 2021 erfolgen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema