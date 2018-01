Orbán und Kurz: Einig in vielem, aber Gegensätze bei Sozial- und Atompolitik

Orban hat einen hohen "sichtbaren" Zaun um Ungarn gebaut, Kurz hat einen ebenso hohen "unsichtbaren" Zaun um Österreich gebaut.

Was beiden Staaten gemeinsam ist, sie entsagen sich einer europäischen, solidarischen Politik!

Anstatt "gemeinsam schaffen wir das", heißt es künftig "wir sind uns näher, macht was ihr wollt!". Sich auf die europäischen Außengrenzen berufen, sich in Abstraktionen flüchten (sucht euch eine Insel im Mittelmeer, eine KZ-Insel für Flüchtlinge!) und die Mittelmeer-Anrainer Griechenland, Italien, Spanien ihrem Schicksal überlassen!!!!



Sprüche klopfen verursacht keine Kosten und bringt bei der eigenen Wählerschaft Wohlwollen!



Beide arbeiten fleissig an einem Zerfall der EU - auch wenn Kurz völlig anders spricht - offenbar kann der Jungspund die Folgen nicht erkennen