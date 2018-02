Opernball mit Kurz, aber ohne Strache

WIEN. Van der Bellen und der Kanzler morgen an der Spitze der Politikerriege

Van der Bellen mit Gattin (APA) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der Opernball gilt seit jeher als inoffizieller Staatsball der Republik. Deshalb wird auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, ansonsten kein großer Ballgeher, heißt es aus der Hofburg, am Donnerstag zu seinem zweiten Einsatz mit Frack und Schärpe in Begleitung seiner Frau Doris Schmidauer im Haus am Ring sein. Wer die Gäste in der Präsidentenloge sein werden, war zuletzt noch nicht bekannt.

Anders bei Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP), ebenfalls kein Balltiger, der zu seinem Debüt kommt. Gäste in der Kanzlerloge werden Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und Gattin Bettina sein. Ebenfalls dabei: Ex-Model und Bestseller-Autorin Waris Dirie sowie der irische Ministerpräsident Leo Varadkar mit seinem Partner Matthew Barrett. Aus der Ministerriege angesagt haben sich mit Gernot Blümel (Kanzleramt), Elisabeth Köstinger (Landwirtschaft) und Hartwig Löger (Finanzen) drei weitere Vertreter der Volkspartei.

Als einzige Repräsentantin vom Koalitionspartner FPÖ hat bis Dienstag Außenministerin Karin Kneissl zugesagt.

Eine Absage gab es von Vizekanzler Heinz-Christian Strache, der vor zehn Tagen noch als Redner beim Akademikerball in der Hofburg aufgetreten ist. Der FP-Chef gönnt sich als eines der wenigen Regierungsmitglieder eine einwöchige Verschnaufpause. Strache verbringt mit Ehefrau Philippa und seinen Kindern den Skiurlaub im Osttiroler Defereggental.

