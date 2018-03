Oberösterreichs ÖGB wächst siebentes Jahr in Folge

LINZ. Gewerkschafter-Leistungsbilanz: Mehr als 243.000 Mitglieder, in 41 Unternehmen neue Betriebsräte.

Der oberösterreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) wächst "langsam, aber stetig", bilanziert ÖGB-Landesvorsitzender Johann Kalliauer über die Mitgliederstatistik. Zwar hat sich der Zuwachs gegenüber dem Jahr davor etwas verlangsamt, aber der ÖGB zählte mit Stichtag 31. Dezember 2017 das siebente Mal in Folge mehr Mitglieder. "Das ist auch eine Botschaft an alle, die die Gewerkschaftsbewegung seit Jahren totreden", sagt Kalliauer und weist hin: in Summe 713 Millionen Euro in zwei Jahren, alleine in Oberösterreich, hätten die von den Gewerkschaften verhandelten kollektivvertraglichen Lohnerhöhungen gebracht.

243.192 Mitglieder haben die Gewerkschaften in Oberösterreich – um genau 500 oder 0,2 Prozent mehr als Ende 2016. Im Vorjahr hatte das Mitglieder-Plus 1598 betragen. Zum zweiten Mal in Folge hat der ÖGB auch bundesweit zugelegt (die OÖN berichteten). Auch in Oberösterreich sind vor allem die großen Gewerkschaften, die PRO-GE, die Angestellten (GPA-DJP) und die öffentlich Bediensteten (GÖD), jene, die einen Großteil des Zuwachses aufweisen.

"Die Mitgliederzahlen sind das eine. Das andere, dass wir bei Betriebsratswahlen sehr aktiv waren", sagt Kalliauer. In 842 Betrieben wurden im Vorjahr Interessenvertretungen gewählt, "besonders erfreulich",so ÖGB-Landessekretär Walter Haberl sei, dass 41 neue Betriebsräte in "bisher unorganisierten" Unternehmen dazukamen. Rund die Hälfte der oberösterreichischen Arbeitnehmer wird von Betriebsräten vertreten.

