OSZE-Vorsitz: Wien übergibt an Rom

WIEN. In die Geschichte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OZSE) hat sich Österreich mit einer Kurzzeit-Vorsitzenden eingetragen:

Am 18. Dezember, mit ihrer Angelobung als Außenministerin, wurde Karin Kneissl auch automatisch OSZE-Vorsitzende. Zwei Wochen später, am 1. Jänner, geht der Vorsitz schon an ihren italienischen Amtskollegen Angelino Alfano über.

Von Beginn 2017 bis 18. Dezember führte Sebastian Kurz als Außenminister den OSZE-Vorsitz.

Österreich heimste für dieses Vorsitzjahr Anerkennung ein. OSZE-Kenner lobten vor allem das kompetente Diplomatenteam. Positiv wird auch die Lösung der OSZE-Personalkrise beurteilt, als die Organisation Anfang Juli ohne Nominierung ihrer vier Spitzendiplomaten dastand. Bei einem informellen Treffen in Mauerbach am 11. Juli kam es dann zur Einigung.

