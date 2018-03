ORF sucht Channel-Manager und Chefredakteure

WIEN. Der ORF sucht nun offiziell je einen Channel-Manager und Chefredakteur für ORF eins und ORF 2.

Das Logo des ORF vor dem Haupteingang zum ORF-Zentrum am Wiener Küniglberg Bild: APA

Die vier Positionen sind am Dienstag ausgeschrieben worden. Die Bewerbungsfrist läuft bis 10. April. Die neue Struktur der Fernseh-Information soll mit 1. Mai in Kraft treten.

Der Channel-Manager hat "die fachliche und budgetäre Verantwortung" und ist für die gesamte "programmliche Ausrichtung sowie Planung und Koordination" des jeweiligen Senders verantwortlich, darunter auch die "Festlegung der Informationselemente". Als Anforderungen für den Job werden unter anderem ein "breites redaktionelles und programmgestalterisches Erfahrungsspektrum, Erfahrung im Programm-Management" und Führungserfahrung genannt.

Die Chefredakteure kümmern sich um "Herstellung, Bearbeitung und Ankauf von aktuellen Informationsprogrammen über Politik, Wirtschaft, Chronik, Soziales und Wetter", sie sind inhaltlich verantwortlich und auch für (Weiter-)Entwicklung von Programmen zuständig (in Abstimmung mit dem Channel-Management). Der Chefredakteur von ORF 2 hat einige zusätzliche Aufgaben. Dezidiert ist etwa in der Ausschreibung von "Breaking News" die Rede, außerdem obliegt ihm die Koordinierung der Bundesland-Berichterstattung. Das Mindestgehalt für alle vier Positionen beträgt 60.294,08 Euro.

Weiters ausgeschrieben wurden am Dienstag die Positionen der Programmchefs für beide ORF-TV-Hauptsender, die das Channel-Management "in allen Fragen der Programmplanung und -koordination" unterstützen sollen. Und damit nicht genug: Auch eine neue Stabsstelle "Public Affairs" in der Generaldirektion wird eingerichtet. "Strategisches und operatives Management der Außenbeziehungen des ORF" zählt zu ihren Hauptaufgaben. Und schließlich sucht der ORF noch einen neuen Personalchef, die Stelle "Leiter/in Human Resources" ist ab sofort ebenfalls zu haben.

