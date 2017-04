Österreichs Justiz genießt hohes Vertrauen

BRÜSSEL / WIEN. Eurobarometer: Österreichs Rechtswesen wird in der Öffentlichkeit als sehr unabhängig empfunden.

Wolfgang Brandstetter, Justizminister (VP) Bild: APA/BARBARA GINDL

Gute Nachrichten für die heimische Justiz: Laut einer gestern in Brüssel veröffentlichten Eurobarometer-Studie liegt Österreich bei der von der Öffentlichkeit wahrgenommenen Unabhängigkeit der Rechtsprechung EU-weit im Spitzenfeld. Nur Dänemark und Finnland erreichen noch bessere Werte.

In Österreich beurteilten laut Eurobarometer-Umfrage der EU-Kommission 58 Prozent die Gerichte und Richter als ziemlich gut, was die Unabhängigkeit betrifft, 20 Prozent beurteilten sie als sehr gut, 14 Prozent hingegen als ziemlich schlecht und zwei Prozent als sehr schlecht.

Generell hat sich die wahrgenommene Unabhängigkeit in mehr als zwei Dritteln der EU-Staaten – darunter auch in Österreich – gegenüber dem Vorjahr verbessert. Die wegen umstrittener Maßnahmen im Fokus der EU-Kommission stehenden Staaten Polen und Ungarn liegen in puncto der von den eigenen Bürgern wahrgenommenen Unabhängigkeit ihrer Justizsysteme übrigens im unteren Mittelfeld. Polen steht nach der Einschätzung der heimischen Öffentlichkeit auf Rang 17 in der EU und Ungarn auf Rang 20, was die Unabhängigkeit von Gerichten und Richtern betrifft.

Schlusslicht Slowakei

Am schlechtesten schneidet die Slowakei ab: Nur 21 Prozent der Befragten gaben an, die Unabhängigkeit des slowakischen Justizsystems ziemlich gut zu finden, nur zwei Prozent sehr gut. In Dänemark – dem Land mit den besten Werten – beurteilen 86 Prozent ihr Justizsystem als unabhängig oder sehr unabhängig.

Zufrieden mit dem Österreich-Ergebnis zeigte sich Justizminister Wolfgang Brandstetter (VP): "Ich bin froh, dass unsere Reformen auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung Wirkung zeigen."

Bei der Verfahrensdauer liegt Österreich EU-weit auf Platz vier, hinter Dänemark, Estland und Litauen. Schlusslichter sind hier Zypern, Portugal, Griechenland und Malta. Nicht ganz so gut liegt die heimische Justiz, was den Faktor Unabhängigkeit betrifft, in der Wahrnehmung der Unternehmen. Hier kommt man auf Platz sieben, hinter Dänemark, Finnland, Luxemburg, Deutschland, den Niederlanden und Malta. Letzter ist auch hier die Slowakei.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema