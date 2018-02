Österreichs Bevölkerung nähert sich der neunten Million

WIEN/LINZ. Zuwachs allein durch Zuwanderung, in Oberösterreich wuchs der Bezirk Wels-Land am stärksten

Österreichs Bevölkerung wächst Bild: colourbox.de

Österreichs Bevölkerung wächst und erreicht voraussichtlich in wenigen Jahren die Marke von neun Millionen. Exakt 8,823.054 Einwohner zählte die Statistik Austria mit Stichtag 1. Jänner 2018. Damit ist die Bevölkerung Österreichs innerhalb eines Jahres um 50.189 Menschen gewachsen, ein Einwohner-Anstieg um 0,59 Prozent.

Das ist ein Trend, der schon seit Jahren anhält, wenn auch der Bevölkerungsanstieg im Jahr 2016 mit plus 0,83 Prozent noch höher ausfiel. Im Jahr 2000 hatte Österreichs Bevölkerung erstmals die Marke von acht Millionen überschritten. Ebenso seit mehreren Jahren zu beobachten: Oberösterreich wächst nahezu ausschließlich durch Zuwanderung.

Das belegen auch die neuen Zahlen der Statistik Austria. 54.426 Personen mehr mit ausländischer Staatsangehörigkeit als vor einem Jahr leben in Österreich. Der Anteil ausländischer Staatsbürger beträgt in Österreich mittlerweile 15,8 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Mehr als die Hälfte von ihnen, rund 702.000, stammen aus Nicht-EU-Staaten.

Oberösterreich über Schnitt

Alle Länder mit Ausnahme von Kärnten, dort gab es einen kleinen Einwohnerrückgang um 195, verzeichneten mehr Bewohner. Die meisten (21.500) siedelten sich in der Bundeshauptstadt Wien an.

Auch die oberösterreichische Bevölkerung wächst. Binnen eines Jahres kamen 8648 Landesbewohner dazu. Das entspricht in Oberösterreich einem Bevölkerungswachstum von 0,59 Prozent, etwas höher als im bundesweiten Schnitt. Fast 1,5 Millionen Menschen – die genaue Zahl der Statistik Austria: 1,473.693 – leben in Oberösterreich.

Am stärksten stieg die Einwohnerzahl im Bezirk Wels-Land: plus 1,39 Prozent, damit ist Wels-Land der Bezirk mit dem zweitstärksten Bevölkerungswachstum in Österreich. Mehr Einwohnerzuwachs verzeichnete nur Gänserndorf in Niederösterreich (plus 1,41 Prozent), hinter Wels-Land liegt Graz-Umgebung mit plus 1,22 Prozent an dritter Stelle. Aber auch Braunau und Ried liegen über dem österreichischen und auch oberösterreichischen Durchschnitt.

Erstmals stieg in Österreich der Anteil der über 80-Jährigen auf mehr als fünf Prozent. Demnach sind in Österreich schon mehr als 436.000 Personen in dieser Altersgruppe.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema