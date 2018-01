Österreich soll "familienfreundlichstes Land der Welt" werden

Traum und Wirklichkeit!



Davon träumt die Regierung - die Realität für Familien ist jedoch eine andere

* Einführung von Studiengebühren

* Einführung von Kindergartengebühren

* Kürzung der Subventionen von vielen, die die Familien unterstützen zb. Erledigung von Hausaufgaben etc.

* Erhöhung der Absetzbeträge für Kinder - bringt jenen am meisten, die am meisten verdienen. Den Familien, die mit kleinem Einkommen klar kommen müssen, bringt das gar nichts. Verteilung von Arm zu Reich!



Es sind dies alles Sorgen, die sich die "höheren 10.000" gar nicht vorstellen können. Die wissen nur, ich will weniger Steuer zahlen. Das ist ja ein berechtigter Wunsch. Das notwendige Geld dafür sollte aber nicht aus den Taschen der Ärmsten stammen. Das geschieht aber, weil sich diese nicht so wie die Konzerne wehren können.

Man könnte auch die Effektivität der Wirtschaft erhöhen - da hat die Regierung aber keinen Plan, außer Rechtsunsicherheit (siehe Moser) zu schaffen. Frag Androsch - der kennt sich aus!