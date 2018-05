Österreich mit hohem Anteil an Masterstudenten

WIEN. In Österreich sind vergleichsweise viele Studenten in einem Masterstudium inskribiert. Das zeigt ein am Donnerstag veröffentlichter Umsetzungsbericht zum Bologna-Prozess, mit dem auf das dreigliedrige Studiensystem (Bachelor, Master, PhD) umgestellt wurde.

Ein hoher Anteil an Masterstudenten sei ein Hinweis auf die mangelnde Akzeptanz des Bachelors am Arbeitsmarkt, heißt es in dem Report.

Von den 47 beteiligten Staaten verzeichneten insgesamt 15 einen mehr als 30-prozentigen Anteil von Master-Studenten gemessen an der Gesamt-Studentenzahl. Mehr Master-Studenten als in Österreich (33 Prozent) gibt es nur in Italien (39 Prozent), der Slowakei (38 Prozent), Luxemburg, Frankreich, Kroatien (jeweils 36 Prozent) sowie Tschechien und Portugal (je 34 Prozent). Demgegenüber sind in Andorra, Aserbaidschan, Weißrussland, Georgien, Griechenland, Kasachstan, Mazedonien, Montenegro und in der Türkei weniger als zehn Prozent der Studenten in einem Master-Studium.

Der hohe Master-Anteil in Österreich kann durch zwei Umstände erklärt werden: Einerseits zählen auch die in Österreich nach wie vor existenten Diplomstudien zum Master-Level - und hier haben mit etwa Jus und Medizin bzw. zum Erhebungszeitpunkt (2015) auch noch das Lehramt einige "große" Studienrichtungen noch nicht auf das Bologna-System mit Bachelor/Master/PhD umgestellt. Andererseits vermutet der Bericht, dass in jenen Ländern, in denen besonders viele Studenten nach dem Bachelor-Abschluss auch noch ein Master-Studium belegen, der Bachelor am Arbeitsmarkt noch nicht voll anerkannt ist.

Recht hoch ist in Österreich auch der Anteil der sogenannten Kurzstudien (18 Prozent) sowie der Doktoratsstudien (sechs Prozent). Ersteres erklärt sich durch die neue Bildungsstatistik: Seit einigen Jahren zählen die vierten und fünften Klassen der berufsbildenden höheren Schulen (BHS) in Österreich ebenfalls zu den (in diesem Fall nichtakademischen) Kurzstudien. Die hohe Zahl der Doktoratsstudien ist auf das noch zum Teil verbreitete Diplomstudien-System zurückzuführen.

