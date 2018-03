Öffentliches Hearing zu Rauchverbot im Parlament

Nur für Personen, Die nicht in der Lage sind zu entscheiden, ob Sie ein Raucher oder Nichtraucherlokal aufsuchen sollen, ist ein totales Rauchverbot in Gasthäusern notwendig. Nichtraucher, Die in der Lage sind, selbst Entscheidungen zu treffen, besuchen schon lange Nichtraucherlokale. Weshalb posten hier so Viele, Die gern lauwarm duschen?