ÖVP stellt alle Klagen gegen SPÖ und Silberstein ein

Lieber Fortunatus, das mit dem Schlecht Machen ist so eine Sache, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man es sieht. Und so nebenbei, der Wahlkampf besteht zum Teil aus dem Schlecht Machen de da Mitbewerbs, nicht nur bei uns in Österreich, das ist überall so. Wenn sie jetzt behaupten, ja das stimmt, nur die ÖVP macht das nicht, dann würde ich ihnen raten, einen geeigneten Facharzt aufzusuchen, wenn sie mir aber zur Gänze recht geben, dann verstehe ich ihr elendes Gejammere nicht. Und noch zur AK Werbung: lächerlich und schäbig finde ich die Reaktion der Wirtschaft, denn mal ganz ehrlich, dieser Spot war ja nicht mal extrem überzeichnet. Gehen sie mal in eine AK rein und befragen sich, was da alles von den so sauberen Arbeitgebern aufgeführt wird, sie werden sehen, dass ich recht habe. Natürlich sind viele ok, keine Frage, leider aber auch viele nicht und es werden immer mehr. Und ein Spot muss überzeichnen, damit die Botschaft ankommt. Tun wir nicht immer so, als ob alles so super ist.