ÖVP für E-Voting, SPÖ will Briefwahl "eindämmen"

WIEN. Unterschiedliche Vorstellungen haben die Koalitions-Klubchefs über eine Wahlrechtsreform.

SPÖ-Klubchef Andreas Schieder Bild: Weihbold

Gewählt werden soll auf Bundesebene 2017 nicht, so wird in der Koalition allseits beteuert. Das Wahlrecht allerdings soll im kommenden Jahr nach der Pannenserie bei der Bundespräsidentschaftswahl reformiert werden.

Über das Wie sind sich die Regierungsparteien jedoch noch nicht einig. So nennt SPÖ-Klubchef Andreas Schieder als Reformziel, die Briefwahl "einzudämmen". Sie könne "nur gelinderes Mittel für jene sein, die nicht persönlich die Möglichkeit haben, ihre Stimme abzugeben", sagte Schieder.

Die Briefwahl war unter anderem eingeführt worden, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Schieder bevorzugt dazu nun einen zweiten Wahltag, dieser habe sich bei Landtagswahlen bewährt. Die persönliche Stimmabgabe sei ein "Wert in der Demokratie".

Sein ÖVP-Gegenüber Reinhold Lopatka will dagegen die Möglichkeiten der Stimmabgabe außerhalb des Wahllokals ausbauen – zumindest für die rund 500.000 Auslandsösterreicher. Ihnen will Lopatka die Möglichkeit des E-Votings eröffnen. Wenn es Frankreich und die Schweiz schaffen, "warum wir nicht", so Lopatka. Von Schieder kam dazu ein Nein.

Debatte über Burka-Verbot

Unterschiedlicher Meinung sind die beiden Klubchefs auch, was die – bisher erfolglosen – innerkoalitionären Bemühungen um ein Verschleierungsverbot betrifft. Während sich Lopatka für ein "Vollverschleierungsverbot" ausspricht, das auch für Touristen gelten soll, will Schieder nicht so weit gehen. Er plädiert für ein "Gesichtsgebot" in öffentlichen Einrichtungen, also in Behörden, Gerichten, Schulen und Universitäten. Ob der Staat diese Frage auch im Alltag regeln solle, sei laut Schieder "sekundär".

Mindestsicherung: Neuer Anlauf

Einen neuen Anlauf will ÖVP-Klubchef Lopatka bei der Mindestsicherung nehmen: Er halte es nicht für die beste Lösung, dies länderweise unterschiedlich zu handhaben, sagte er. Die bundesweit einheitliche Regelung läuft heuer aus, die Verhandlungen über eine Verlängerung waren gescheitert.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 x 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema